¿Conmebol tomará partido por la FIFA en su pelea con la UEFA? Experto prevé qué pasará

La creciente tensión entre la FIFA y la UEFA por el proyecto de negocio del organismo rector del fútbol mundial también pone la atención sobre otras confederaciones. Aunque hasta ahora la Conmebol no ha fijado una posición oficial, un exdelegado de ambos organismos cree que Sudamérica terminaría inclinándose por respaldar a Gianni Infantino si la disputa escala.

Así lo aseguró Roger Bello, quien fue delegado oficial de torneos de élite de la Conmebol y la FIFA durante más de 14 años, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde analizó el pulso político que atraviesa el fútbol internacional.

¿Conmebol apoyará a la FIFA frente a la UEFA?

Bello explicó que el contexto de Sudamérica es distinto al europeo y señaló que, por ahora, la Conmebol estaría evaluando las implicaciones políticas y económicas de la propuesta impulsada desde la FIFA.

“Me imagino que se está dando un tiempo para analizar también el tema político y lo económico, que siempre van juntos”, afirmó.



Sin embargo, cuando fue consultado sobre el posible desenlace, el exdirigente dejó clara su percepción sobre el papel que jugaría la confederación sudamericana.

“Me parece que Conmebol tiene bastante cercanía con el presidente de la FIFA, con Infantino, y tengo la sensación de que podría apoyarlo como Sudamérica”, aseguró.

¿Por qué la UEFA se opone a la propuesta de la FIFA?

Bello explicó que el malestar en Europa no responde únicamente a la propuesta de vender una participación cercana al 20 % de los negocios comerciales de la FIFA, sino también al ambiente previo a las próximas elecciones del organismo.

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Según indicó, la UEFA agrupa a 55 federaciones nacionales y existiría interés en impulsar un candidato propio para disputar la presidencia de la FIFA.

“Yo más veo como un descontento, pero eso viene a ser lo que aplica la UEFA”, señaló.

El peso de Europa podría frenar la iniciativa

Aunque cree que Conmebol tendría una postura favorable hacia Infantino, Bello advirtió que la posición de la UEFA sigue siendo determinante por el número de asociaciones que representa dentro de la FIFA.

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“Si el movimiento está firme como UEFA, me parece que no podría seguir avanzando esta negociación”, afirmó.

Explicó que las federaciones europeas representan cerca de una cuarta parte de todos los miembros de la FIFA, lo que les otorga un peso importante en cualquier decisión de este tipo.

El exdelegado también recordó que la cercanía entre Gianni Infantino y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se ha fortalecido durante los últimos años.

“Infantino ha estado muy cerca de Sudamérica y creo que han hecho una parcería importante con relación a organizaciones y torneos”, comentó.

No obstante, aclaró que, aunque Sudamérica tiene menos asociaciones que Europa, su peso deportivo sigue siendo relevante por la cantidad de títulos mundiales obtenidos por las selecciones de la región.