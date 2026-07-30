Inversión privada en la FIFA: ¿De qué se trata el proyecto que divide al fútbol?

Creación de una empresa, llegada de inversión privada, ingresos de 10.000 millones de dólares para financiar el desarrollo del fútbol: desde el martes, el plan de la FIFA que busca aumentar los ingresos de los actores del deporte más popular agita y divide.

¿Qué prevé el proyecto de la FIFA?

El proyecto de la FIFA prevé la creación de una empresa, la FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de gestionar sus actividades comerciales (difusión, patrocinios, boletería, concesión de licencias) y de eventos (Mundial, Mundial de Clubes, etc).

Los inversores privados podrán poseer acciones de la FFE, pero serán minoritarios, prometió la institución.

La entidad quiere recaudar hasta 4.200 millones de dólares, cifra basada en un valor estimado para la futura empresa de 20.000 millones de dólares, lo que equivale a una participación externa de poco más del 20%.



La FIFA asegura que mantendrá el control exclusivo de esta sociedad, además de "la autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario, las decisiones reglamentarias.

Si el proyecto ve la luz, cada una de las 211 federaciones podría recibir un pago extra de 20 millones de dólares a principios de 2027, mientras que la dotación para el periodo 2027-2030 aumentaría de 8 a 20 millones de dólares.

¿Cuáles son los argumentos de la FIFA?

El miércoles, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el proyecto y habló de "una ocasión de oro para dinamizar el desarrollo del deporte a escala mundial".

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Estimó que "solo una parte demasiado débil del creciente valor comercial del fútbol llega a los actores de este deporte que más lo necesitan".

"Es una oportunidad pero no una obligación" que se enmarca dentro de "un proceso democrático", declaró.

Según el italosuizo, la iniciativa constituye "una etapa lógica" de la evaluación de la FIFA y permitirá reforzar el desarrollo del balompié "en todos los rincones del mundo, tanto en el fútbol masculino como femenino".

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"Deseamos contribuir a que emerjan los próximos Cabo Verde", aseguró Infantino, en alusión a la selección del pequeño estado africano que en el Mundial 2026 llegó a dieciseisavos de final en su primera participación.

"Una mayor parte de ingresos pagados a las federaciones miembros significa más inversión en mejores campos, en selecciones más potentes y en más opciones para los jóvenes niños y niñas de todo el mundo", aseguró Infantino.

El directivo aseguró que la FIFA seguirá rigiendo el fútbol "sin ninguna interferencia externa".

¿Quién se opone al proyecto?

La principal oposición viene de la UEFA, la potente confederación europea, que ve en este proyecto un nuevo ejemplo de la mercantilización del deporte, con un trasfondo de riesgo de conflicto de intereses.

"La FIFA no puede seguir usando nuestro deporte para que ella y sus amigos se enriquezcan", cargó el miércoles la institución, tras una reunión de urgencia de sus miembros.

La crítica apunta a la participación del fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano de Jared, yerno de Donald Trump. Infantino ha mostrado regularmente su cercanía con el presidente estadounidense antes y durante el Mundial 2026.

Crítica habitual de la FIFA, la UEFA ha sido respaldada por sus federaciones, la Unión Europea, la asociación de clubes europeos o el sindicato de jugadores profesionales FIFPro Europe.

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Elevando el tono, este jueves la UEFA incluso anunció que hay "unanimidad" de sus miembros para boicotear las competiciones de la FIFA, Mundial incluido, mientras el proyecto esté encima de la mesa.

Otras confederaciones, sin embargo, se han mostrado más prudentes.

La Confederación de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) y la Confederación Asiática (AFC) lamentaron que el proyecto se hiciera público sin que los miembros de la FIFA fueran consultados, aunque no se pronunciaron sobre el fondo del asunto.

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Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) llamó a sus asociaciones miembro a "examinar" y "evaluar" el proyecto, diciendo estar "comprometida con seguir las consultas (...) para apoyar el aumento de recursos financieros destinados al desarrollo y crecimiento del fútbol en África y en el mundo".

¿Qué calendario?

La FIFA explica que solo lanzará su proyecto "si la mayoría de las asociaciones miembros decide apoyarlo y si el Consejo de la FIFA aprueba las actualizaciones reglamentarias" que harían falta para crear la FFE.

La fecha en la que se pronunciaría el Consejo de la FIFA, el principal órgano de decisión de la instancia, todavía no se conoce. Pero las federaciones tienen hasta el 19 de septiembre para pronunciarse, según una carta enviada por Infantino a las 211 federaciones, revelada por varios medios.

Según Sky News, que consultó un documento de presentación de la FIFA, el proyecto está ya muy avanzado, con inversores dispuestos a transferir fondos de hasta 4.200 millones de dólares desde el mes de octubre.

Este calendario resulta muy corto y se explica también por los próximos plazos electorales para Infantino, que aspira a ser reelegido en marzo de 2027.

Por ahora su perspectiva de continuar en el puesto parece despejada porque es el único candidato en liza.

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El pulso con la UEFA podría motivar el impulso a una candidatura alternativa para cortar el paso a Infantino, que conserva sin embargo numerosos apoyos, especialmente en las confederaciones asiática y africana.