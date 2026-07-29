Polémica por mano penal que favoreció a Quindío vs. Tolima en copa: "Es claro el error"

Se acabó el Mundial y con ello regresaron las polémicas arbitrales en el fútbol colombiano. Un error marcó la eliminación del Deportes Tolima de la Copa BetPlay. El juez Ricardo Pabón sancionó un penalti a favor del Deportes Quindío tras interpretar que un defensor tolimense había cometido una mano dentro del área, cuando las imágenes evidenciaron que el balón impactó realmente en el brazo del atacante.

Vale recordar que en esta instancia de la copa no hay VAR, por lo que no se pudo revisar la jugada ni corregir la decisión. Esto terminó influyendo en la clasificación del conjunto quindiano a los octavos de final.

Rechazo del DT del Tolima

El entrenador del Tolima, Sebastián Oliveros, no ocultó su inconformidad por lo sucedido y aseguró que la jugada no admite discusión. El técnico lamentó que una decisión de esa magnitud terminara afectando el trabajo de su equipo, que además disputó casi todo el compromiso con diez jugadores tras una expulsión que también cuestionó al considerar que no cumplía con los criterios para negar una oportunidad manifiesta de gol.

"En la situación del final no hay ninguna polémica, es claro el error de lo que pasó", afirmó en entrevista con Blog Deportivo.



Tolima vs. Quindío. X: @cdtolima

Oliveros explicó que durante el partido intentó advertir a los oficiales sobre la equivocación y se acercó tanto al juez de línea como al cuarto árbitro para manifestar su inconformidad. Sin embargo, reconoció que en este tipo de situaciones es muy difícil que los protagonistas admitan un error que pueda perjudicar a su propio equipo. También señaló que, tras revisar el compromiso, surgieron dudas sobre la legalidad del primer gol del Quindío por una posible posición adelantada con incidencia sobre el arquero, aunque prefirió no profundizar en ese episodio.

Más allá del resultado, el DT aseguró que lo ocurrido dejó un profundo malestar en el grupo, especialmente porque considera que el equipo había realizado un buen partido pese a las adversidades.

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"Nos sentimos vulnerados (...) vamos a estar fuertes para lo que viene. Y este sábado en liga tenemos que revalidar no solo en palabras sino en hechos y competir de la mejor manera", agregó.

El técnico también aprovechó para insistir en la necesidad de implementar el VAR en todas las fases de la Copa BetPlay. A su juicio, no debería haber diferencias entre unas rondas y otras si se busca garantizar igualdad de condiciones para todos los clubes.

"Debería estar para todas las rondas del torneo y ofrecer las garantías para que todos los equipos tengan la misma reglamentación", concluyó Oliveros.

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