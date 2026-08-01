Liga BetPlay 2026-II: Junior vs. Millonarios EN VIVO HOY, online y gratis

Junior de Barranquilla recibe este sábado a Millonarios en el estadio Romelio Martínez, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar sus primeros puntos del campeonato tras haber comenzado el semestre con derrota.

El conjunto 'tiburón', vigente campeón del fútbol colombiano, busca recuperarse luego de caer 2-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué. Además, entre semana sufrió otro golpe al quedar eliminado de la Copa Colombia tras perder la definición por penales 5-3 frente al Barranquilla FC.

Millonarios tampoco empezó con buen pie su andar en liga. El equipo 'embajador' perdió 1-0 en El Campín frente al Atlético Bucaramanga en la primera jornada, un resultado que generó fuertes críticas entre su afición.

Junior vs. Millonarios: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

La pelota comenzará a rodar desde las 8:15 de la noche de este sábado 1 de agosto de 2026 en el estadio Romelio Martínez, escenario que albergará uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Tiburones y embajadores podrán seguir este compromiso EN VIVO, gratis y online junto al equipo de Blog Deportivo, que llevará el minuto a minuto, las mejores jugadas, los goles y todas las incidencias del partido.

¿Cómo terminó el último Junior vs. Millonarios?

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El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece al conjunto barranquillero. En el semestre anterior, Junior se impuso 2-1 como visitante frente a Millonarios en el estadio El Campín, en un duelo que terminó siendo clave para la campaña del cuadro rojiblanco.

Ahora, los dos clubes vuelven a encontrarse con la obligación de cambiar la imagen que dejaron en el arranque del campeonato. Junior intentará hacerse fuerte en casa para conseguir su primera victoria del torneo, mientras que Millonarios buscará dar el golpe en Barranquilla y empezar a recuperar la confianza de su hinchada.