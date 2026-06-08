Más de 1.000 policías custodiarán Barranquilla durante final entre Junior y Nacional

La fiesta del Fútbol Profesional Colombiano no solo se vivirá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, debido a que en Barranquilla se dispondrán pantallas gigantes para la transmisión de la final entre Junior y Nacional. Los comercios también tendrán disponibles sus plazas para los interesados en ir a ver el encuentro.

Mientras tanto, las autoridades anunciaron el despliegue de un robusto operativo de seguridad con más de 1.000 policías, con el fin de evitar alteraciones del orden público o hechos contrarios a la convivencia ciudadana.

De acuerdo con la Alcaldía Distrital, desde tempranas horas del día será instalado un Puesto de Mando Unificado para el acompañamiento de la cita.

Además, el sector salud mantendrá alerta amarilla y la disponibilidad de la red hospitalaria para atender cualquier eventualidad, tal como lo confirmó el secretario de Gobierno de Barranquilla, Alejandro Cianci.



Asimismo, el Ejército Nacional, los organismos de socorro y las dependencias distritales fortalecerán su capacidad operativa para brindar una respuesta oportuna ante cualquier situación que pueda presentarse.

La Policía Nacional contará con todas sus capacidades humanas, operativas y tecnológicas, apoyadas por sistemas de videovigilancia, monitoreo permanente y unidades especializadas que adelantarán patrullajes permanentes, controles preventivos y acompañamiento en los diferentes puntos de concentración de hinchas.

“El despliegue de este dispositivo de seguridad busca acompañar a los barranquilleros durante esta importante jornada deportiva, garantizando condiciones de seguridad en los diferentes puntos de concentración de aficionados. Invitamos a la ciudadanía a vivir esta final con responsabilidad, respeto y tolerancia, demostrando que la pasión por el fútbol puede disfrutarse en paz y en un ambiente de sana convivencia”, manifestó el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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Movilidad en Transmetro

Con el propósito de salvaguardar la integridad y seguridad de usuarios, operadores, colaboradores y los buses del sistema de transporte masivo de la ciudad, Transmetro finalizará, de manera preventiva, su operación a las 5:30 de la tarde este lunes 8 de junio.

La operación iniciará de manera habitual para un día festivo a las 5:30 de la mañana y los últimos despachos de los servicios troncales se realizarán de acuerdo con la siguiente programación:

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B1: 4:47 de la tarde.

R1: 4:50 de la tarde.

R2: 4:55 de la tarde.

B2: 5:10 de la tarde.

S2: 5:25 de la tarde.

S1: 5:30 de la tarde.