Refuerzan seguridad en área metropolitana de Barranquilla tras nuevo doble homicidio

Al menos cuatro sicarios armados perpetraron este fin de semana el más reciente atentado en el barrio Me Quejo de Barranquilla, localidad Suroccidente de esta ciudad, el cual terminó acabando con la vida de Eleus Stevan Torres Calvo de 18 años y Alexis Rafael Escalante Aragón de 29.

Ambos estaban departiendo en un sector conocido como Loma Roja, cuando de un momento a otro, comenzaron a ser blanco de disparos. Con urgencia fueron llevados hacia un centro asistencial, pero allí se confirmaron sus decesos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para esclarecer este ataque a bala, al tiempo que se confirmó que en la zona hay injerencia de una pandilla llamada ‘Los Tumbapuertas’, al servicio de ‘Los Costeños'.

Además, Alexis Escalante tenía dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por el delito de estafa.



Operativos policiales

Con el propósito de garantizar la seguridad y proteger la vida de los ciudadanos, la Policía informó que fueron intensificadas las acciones operativas y preventivas en los municipios de Barranquilla, Soledad y Malambo, mediante el despliegue de planes focalizados en sectores priorizados y puntos de alta afluencia de personas.

Estas actividades contemplan patrullajes permanentes, puestos de control, registro a personas y vehículos, verificación de antecedentes y acompañamiento en espacios públicos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y mantener la tranquilidad de todos.

Blu Radio. Cinta de seguridad //Foto: AFP

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De manera paralela, las diferentes especialidades de la Institución vienen desarrollando labores de inteligencia e investigación que permiten identificar comportamientos delictivos, anticiparse a situaciones de riesgo y generar acciones oportunas para contrarrestar delitos de alto impacto, especialmente aquellos relacionados con la afectación a la vida.

Asimismo, la Policía Comunitaria lidera encuentros con líderes sociales, comerciantes, jóvenes y residentes de distintos barrios de Soledad y Malambo, promoviendo campañas de prevención, cultura de la legalidad y fortalecimiento de la participación ciudadana.

“El señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla ratifica su compromiso con los habitantes de Soledad y Malambo y continuará desarrollando actividades de control, prevención e investigación para proteger la vida, combatir el delito y garantizar espacios más seguros para todos los ciudadanos”, escribió la institución armada.