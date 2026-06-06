General de las FF. MM. pide a Gustavo Bolívar no usar imagen de soldados heridos con fines políticos

El comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, le envió un mensaje a Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, luego de una publicación en su cuenta de X que posteriormente fue eliminada y que generó controversia por el uso de imágenes de integrantes de la fuerza pública.

En la publicación, Bolívar compartió un montaje acompañado de la etiqueta #MeLaJuegoPorLaVida. En la imagen aparecían, en la parte superior, uniformados sentados en un salón con la frase “Con Cepeda” y, en la parte inferior, militares heridos en actos del servicio, algunos con amputaciones, junto al mensaje “Con Abelardo”.

Tras la difusión de ese contenido, el general López pidió al exdirector del Departamento para la Prosperidad Social abstenerse de utilizar la imagen de los soldados para respaldar causas o controversias políticas.

“Le pido que no utilice la imagen, el sacrificio o el nombre de nuestros soldados para respaldar causas, intereses o fines políticos”, expresó el comandante de las Fuerzas Militares en un mensaje dirigido a Bolívar a través de su cuenta de X.



Señor Bolívar, le pido que no utilice la imagen, el sacrificio o el nombre de nuestros soldados para respaldar causas, intereses o fines políticos.



Nuestros hombres y mujeres cumplen su deber con honor y apego absoluto a la Constitución y la ley, sin distinción alguna de… https://t.co/yPzhn6VSXt — Gr. Hugo A López Barreto (@GrHugoALopez) June 6, 2026

El general también enfatizó que los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares cumplen su misión con apego a la Constitución y la ley, sin distinción de ideologías o posiciones políticas.

Además, aclaró que los uniformados que aparecen en la imagen son militares que resultaron heridos en cumplimiento de su misión constitucional, razón por la cual pidió respeto hacia ellos, sus familias y el sacrificio que representan.

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“Por respeto a su servicio, a sus familias y al sacrificio que representan, le solicito que no utilice a las Fuerzas Militares para controversias políticas”, señaló el general.

La publicación de Gustavo Bolívar, a la que el general respondió directamente, fue eliminada horas después de haber sido difundida por el exsenador.