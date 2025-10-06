En vivo
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Transmetro implementa cambios en ruta piloto de Malambo para más cobertura en el municipio

Transmetro implementa cambios en ruta piloto de Malambo para más cobertura en el municipio

De acuerdo con el sistema masivo de transporte, “este ajuste responde a las necesidades de la comunidad y hace parte del laboratorio que realiza Transmetro con esta ruta piloto”.

Sistema de transporte masivo de Barranquilla.
Sistema de transporte masivo de Barranquilla.
Transmetro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

A partir de este lunes, 6 de octubre, Transmetro hará modificaciones en la ruta piloto A4-1 Malambo para mejorar la cobertura dentro del municipio, ingresando al casco urbano de esta población.

De acuerdo con el sistema masivo de transporte, “este ajuste responde a las necesidades de la comunidad y hace parte del laboratorio que realiza Transmetro con esta ruta piloto”, por lo que el nuevo recorrido del servicio alimentador incluye varias calles y carreras del municipio.

Transmetro informó que el nuevo recorrido del servicio alimentador es el siguiente:

Portal de Soledad – Avenida Murillo – Vía Caracolí Malambo – diagonal 18 Malambo – calle 10 - carrera 8 - calle 12 - carrera 1B - calle 11E - carrera 1A1 - carrera 3 sur - carrera 3Asur - calle 10 - carrera 3 sur - calle 5A - carrera 1C sur - Troncal de Occidente – retorno ubicado entre Centro Logístico Olímpica y PIMSA – Troncal de Occidente – diagonal 18 Malambo - Vía Caracolí Malambo – Avenida Murillo – Portal de Soledad.

Los paraderos en donde los usuarios pueden abordar o descender de los vehículos están ubicados en Portal de Soledad, avenida Murillo Ciudad Caribe Real, lado occidente; avenida Murillo Vía Caracolí-Malambo, lado occidente; Diagonal 18 # 13-11 EDS Zeus Malambo, Diagonal 18 con carrera 17 frente CC Plaza Malambo; ascenso y descenso libre: dentro del casco urbano (temporalmente).

Asimismo, en la Troncal de Occidente habrá varios paraderos ubicados en la carrera 1D lado oriente, en el Centro Logístico Olímpica, en la carrera 7 lado oriente; en la carrera 18A lado oriente; Diagonal 18 # 17-51 CC Plaza Malambo; Diagonal 18 con carrera 13 Frente EDS Zeus Malambo.

Transmetro también explica que "al ingresar al casco urbano del municipio por la calle 10 hasta su salida a la Troncal de Occidente por la carrera 1C sur, los usuarios podrán realizar ascenso y descenso libre mientras se establecen puntos de parada específicos en el nuevo tramo".

"En ese sentido, la ruta A4-1 Malambo quedará con un único recorrido en su horario de operación habitual: de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 4:30 a.m. a 7:00 p.m.", indicó.

