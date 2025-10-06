Transmetro implementa cambios en ruta piloto de Malambo para más cobertura en el municipio

A partir de este lunes, 6 de octubre, Transmetro hará modificaciones en la ruta piloto A4-1 Malambo para mejorar la cobertura dentro del municipio, ingresando al casco urbano de esta población.

De acuerdo con el sistema masivo de transporte, “este ajuste responde a las necesidades de la comunidad y hace parte del laboratorio que realiza Transmetro con esta ruta piloto”, por lo que el nuevo recorrido del servicio alimentador incluye varias calles y carreras del municipio.

Transmetro informó que el nuevo recorrido del servicio alimentador es el siguiente:

Portal de Soledad – Avenida Murillo – Vía Caracolí Malambo – diagonal 18 Malambo – calle 10 - carrera 8 - calle 12 - carrera 1B - calle 11E - carrera 1A1 - carrera 3 sur - carrera 3Asur - calle 10 - carrera 3 sur - calle 5A - carrera 1C sur - Troncal de Occidente – retorno ubicado entre Centro Logístico Olímpica y PIMSA – Troncal de Occidente – diagonal 18 Malambo - Vía Caracolí Malambo – Avenida Murillo – Portal de Soledad.



Los paraderos en donde los usuarios pueden abordar o descender de los vehículos están ubicados en Portal de Soledad, avenida Murillo Ciudad Caribe Real, lado occidente; avenida Murillo Vía Caracolí-Malambo, lado occidente; Diagonal 18 # 13-11 EDS Zeus Malambo, Diagonal 18 con carrera 17 frente CC Plaza Malambo; ascenso y descenso libre: dentro del casco urbano (temporalmente).

Asimismo, en la Troncal de Occidente habrá varios paraderos ubicados en la carrera 1D lado oriente, en el Centro Logístico Olímpica, en la carrera 7 lado oriente; en la carrera 18A lado oriente; Diagonal 18 # 17-51 CC Plaza Malambo; Diagonal 18 con carrera 13 Frente EDS Zeus Malambo.

Transmetro también explica que "al ingresar al casco urbano del municipio por la calle 10 hasta su salida a la Troncal de Occidente por la carrera 1C sur, los usuarios podrán realizar ascenso y descenso libre mientras se establecen puntos de parada específicos en el nuevo tramo".

Publicidad

"En ese sentido, la ruta A4-1 Malambo quedará con un único recorrido en su horario de operación habitual: de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 4:30 a.m. a 7:00 p.m.", indicó.