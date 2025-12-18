¿Qué se sabe de la muerte de la jueza Vivian Polanía? Mañanas Blu, jueves, 18 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 18 de diciembre de 2025:



El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta , dio detalles de qué se sabe de la muerte de la jueza Vivian Polanía.

Monseñor Ómar Sánchez, arzobispo de Popayán, se refirió al padre que fue amenazado para pedir a militares y policías rendirse.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, se pronunció sobre los desmanes en el partido de ayer entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional.

David Luna y Vicky Dávila, precandidatos presidenciales, hablaron de la 'Gran Consulta por Colombia'.

, hablaron de la ‘Gran Consulta por Colombia’. Francisco Rossi, director del Invima, profundizó acerca de la advertencia sobre los riesgos de consumir de forma incorrecta los sueros de hidratación y rehidratación oral.

Escuche el programa completo aquí: