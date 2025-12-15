En vivo
Defensas de Bonilla y Velasco piden no imponer detención domiciliaria por caso UNGRD

El próximo Jueves 18 de diciembre el Tribunal Superior de Bogotá decidirá sobre la medida de aseguramiento contra los exministros Bonilla y Velasco en el caso UNGRD.

