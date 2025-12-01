Fiscalía pide detención domiciliaria para exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD

La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La petición fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia de medida de aseguramiento que siguió a la imputación de cargos.

La fiscal del caso, María Cristina Patiño, indicó que la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.

“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. La solicitud se encuentra prevista en el artículo 250 de la Constitución”, explicó.

Durante su intervención, la Fiscalía reiteró que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.



De acuerdo con el ente investigador, los exministros habrían impulsado el direccionamiento de 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones de pesos. Aunque fueron gestionados en el marco del supuesto acuerdo ilícito, solo siete convenios llegaron a materializarse.

La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones estaban ligadas a la necesidad del Gobierno de garantizar mayorías legislativas. Como ejemplo, la fiscal Patiño relató uno de los episodios clave documentados en la investigación: “El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Bedoya.

Asimismo, Marta Peralta le solicitó atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el Gobierno y era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios”.

Con base en estos hechos, la Fiscalía insiste en la necesidad de una medida restrictiva para los exministros, argumentando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal que, a su juicio, justificaría la detención domiciliaria.