Yoel Schvartz, historiador: “Un acuerdo de paz de elites no durará, si no es de la sociedad civil”

En diálogo con Noticias de la Mañana, de Blu Radio, desde Tel Aviv, el historiador y analista político Yoel Schvartz advirtió que los avances hacia la paz en Medio Oriente solo serán sostenibles si logran involucrar a la sociedad civil, y no se limitan a decisiones entre gobiernos o élites políticas.

La advertencia se dio tras el regreso de 20 rehenes a Israel, un hecho que Schvartz calificó como “un momento de enorme emoción y expectativa”, pero que aún debe ser evaluado con cautela.

“El día de hoy es histórico, pero es difícil afirmar si estamos realmente ante un momento bisagra en el conflicto de Oriente Medio”, explicó el académico, quien destacó que, pese al escepticismo dentro de Israel, existe una “gran coalición internacional” que busca poner fin a las hostilidades, reconstruir la Franja de Gaza y garantizar un horizonte político más estable para la región.

Helicóptero con prisioneros de Hamás Foto: AFP

¿De qué depende la paz en Gaza?

Según Schvartz, el éxito del proceso dependerá de cómo se administre Gaza en los próximos meses. “Si se logra construir una coalición que reconstruya la Franja y dé un horizonte al pueblo palestino, podría iniciarse una nueva época para Oriente Medio”, señaló.



Sin embargo, advirtió que “hay sectores radicales que no están interesados en que esto suceda y que van a tratar de poner palos en la rueda”.

El historiador consideró fundamental que una fuerza internacional de paz, integrada por países árabes, americanos y europeos, garantice la separación de fuerzas y evite que “Hamás vuelva a armarse para amenazar la seguridad de los israelíes”.

Agregó que el proceso de reconstrucción debe centrarse en ofrecer a los palestinos “ganancias reales, no solo económicas, sino también simbólicas y políticas”, que les permitan vislumbrar un futuro distinto.

Recordó que el proceso de paz entre israelíes y palestinos se inició en 1993, pero “ha estado lleno de desilusiones del lado palestino, marcadas por acusaciones de corrupción y falta de interés de sus líderes en construir un proyecto nacional”.

En su opinión, cualquier reconstrucción debe orientarse hacia “una autonomía económica y un horizonte de futuro que haga que Gaza pueda prosperar por sí misma”.

“Hay que crear una sociedad a la altura de otros países árabes”, expresó Schvartz, quien insistió en que esa promesa de desarrollo “puede llevar a un cambio a nivel de la sociedad civil”.

Para él, ese es el punto clave de cualquier proceso de paz duradero: “Coincido contigo —dijo al entrevistador— en que ningún acuerdo de paz puede ser duradero si no es un acuerdo de la sociedad civil. Mientras sea solamente un acuerdo de las cúpulas, de las élites, no va a tener mayor futuro”.

Schvartz también se refirió al papel de los intereses internacionales y políticos que, según dijo, muchas veces han manipulado el conflicto.

“Ha habido muchísimo sufrimiento en la población palestina, pero también ha sido un conflicto usado por líderes cuyo interés no pasa necesariamente por resolver la cuestión palestina”, advirtió.

El historiador señaló que, aunque la presión global por el cese de fuego ha sido significativa, aún existen sectores que no celebran el fin de la guerra.

“El hecho de que hace tres días no haya bombardeos ni muertes debería alegrar a cualquiera que sinceramente quiera la paz, pero vemos tristeza o escepticismo en algunos porque la guerra termina con la participación activa de Estados Unidos”, afirmó.

Trump en el parlamento de Israel Foto: AFP

Por último, Schvartz destacó la importancia de la cumbre convocada en Sharm el-Sheij, Egipto, con líderes de países árabes, europeos y de Occidente, entre ellos Donald Trump, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni.

Para el profesor, solo si la paz se construye desde abajo, con la participación real de la gente, habrá una posibilidad de cambio duradero en una región que lleva décadas marcada por la violencia.