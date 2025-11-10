Alcalde de Turbo denuncia incumplimiento del Gobierno para avance de acueducto en Urabá

Según explicó el Alcalde de Distrito de Turbo, Alejandro Abuchar, aunque el presidente Gustavo Petro fue el primero en anunciar recursos para la iniciativa, de agua potable, no ha habido avances ni nuevas comunicaciones por parte del Gobierno nacional, desde que el gobernador Andrés Julián Rendón, tomó la iniciativa.

En contraste, la Gobernación de Antioquia sí ha continuado con el proceso. El alcalde aseguró que el gobernador, Julián Rendón avanza en la consultoría del proyecto conocido como Acueducto El Sable en articulación con EPM, y que el mandatario departamental se comprometió a dejar asegurados los recursos.

"El gobernador se comprometió a dejar los recursos comprometidos y tiene la intención de poner la primera piedra de la obra antes de terminar su periodo", aseguró el mandatario local.

El alcalde subrayó que no se trató de quién se quedaba con la obra, sino de que ninguno de los dos anuncios se materializó en ejecución inmediata y añadió que ojalá la pelea se hubiese traducido en que se construyera el proyecto.



"Particularmente en Urabá, hay un conflicto ideológico entre la gobernación y la Presidencia de la República. El proyecto realmente lo anunció Gustavo Petro, pero, desde que la gobernación ha ido avanzando en la consultoría del proyecto, del Gobierno nacional no hemos vuelto a saber nada. A partir de que el gobernador tomó la iniciativa, el proyecto del Gobierno Nacional se desdibujó", finalizó.

Sobre el costo estimado, indicó que el Acueducto Sable podría requerir entre 250.000 y 300.000 millones de pesos, aunque aclaró que la cifra es preliminar y dependerá de los resultados finales de la consultoría realizada por la Gobernación de Antioquia.

Recordemos que este proyecto de acueducto que busca brindar una solución definitiva para el acceso al agua potable, beneficiaría a más de 200.000 personas de Turbo, Carepa y Apartadó en el Urabá antioqueño.