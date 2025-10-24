Más de 30 niños se intoxicaron tras consumir alimentos en colegio de San Juan de Urabá

Las autoridades en el Urabá antioqueño vivieron momentos de verdadera angustia, luego de que un grupo de menores de edad comenzaran a dar síntomas de una intoxicación aguda tras consumir alimentos aún por determinar.

El hecho ocurrió en el Centro Educativo Rural San Juan Oriental en donde los niños entre 10 y 13 años comenzaron a reportar los síntomas.

El reporte entregado desde el municipio de San Juan de Urabá indica que, al parecer, los menores habrían comido arroz, frijoles y carnes antes de empezar a tener dolor estomacal, vómito, náuseas o fiebre, situación que prendió las alertas entre los profesores y padres de los menores que llevaron de inmediato a los estudiantes a un centro asistencial.

Todos los menores intoxicados fueron llevados hasta el Hospital Héctor Abad Gómez en donde los 37 afectados fueron atendidos con hidratación intravenosa, controles de signos vitales y la administración de otros medicamentos que permitió que los niños fueran dados de alta, pero bajo observación continúa de los expertos.



El centro hospitalario señaló que, “la situación se encuentra bajo control con 37 pacientes, no se reportan complicaciones graves ni fallecimientos asociados al evento”.

Además, afirmaron su compromiso con otras autoridades para determinar el origen de la intoxicación ocurrido en la institución educativa.

Por ahora, la Secretaría de Salud de Antioquia avanza en las investigaciones para poder esclarecer si los alimentos fueron suministrados en el Programa de Alimentación Escolar -PAE- como indican, incluso, los padres de familia que aseguraron que los platos servidos a sus hijos tenían olores extraños, por lo que piden respuestas urgentes de las autoridades.