Contraloría vigila 34 'elefantes blancos' en Antioquia como Central Park y acueducto de La Estrella

Uno de los casos críticos es La Estrella, que registra un avance físico inferior al 5%, a pesar de haber recibido más del 40% del desembolso total. El Central Park en Bello sigue estando en la mira.

