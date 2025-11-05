Contraloría vigila 34 'elefantes blancos' en Antioquia como Central Park y acueducto de La Estrella

En Antioquia, la Contraloría General de la República mantiene la lupa sobre 34 proyectos catalogados como elefantes blancos por obras inconclusas o con graves retrasos que representan una inversión superior a los 4,3 billones de pesos.

El vicecontralor general, Mario Zuluaga Pardo, explicó que entre los proyectos que continúan bajo supervisión de la Contraloría está la conexión del Túnel del Toyo, considerado uno de los más grandes del país, con una inversión que supera los 2,3 billones de pesos y que continúa en etapa de ejecución.

Sin embargo, uno de los casos críticos es el sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de La Estrella, que registra un avance físico inferior al 5%, a pesar de haber recibido más del 40% del desembolso total de los recursos. La inversión en este proyecto supera los 91 mil millones de pesos.

La Contraloría también tiene bajo observación el complejo hospitalario de Apartadó, cuya inversión ronda los 91 mil millones de pesos y que apenas inicia su etapa de desarrollo.



Otro proyecto que sigue bajo investigación es el Central Park de Bello, donde la Contraloría adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento de 120 mil millones de pesos. Aunque la obra fue replanteada para convertirse en un espacio multipropósito, aún se le hace seguimiento a una inversión adicional cercana a los 50 mil millones de pesos, con el fin de que pueda ser entregada en 2026.

"El avance físico va en el tres punto cinco. O sea, eso es un avance físico tan bajo con una un desembolso tan alto, prende las alarmas de la contraloría, por eso hemos activado un seguimiento permanente al proyecto, y lo que buscamos fundamentalmente es que, a partir de la fecha, con las mesas de trabajo que vamos a desarrollar el contratista, cumpla obligatoriamente las fechas", indicó.

De acuerdo con Zuluaga, la problemática de los elefantes blancos en Antioquia incluye proyectos viales, de vivienda, educación y saneamiento básico algunos financiados con recursos de regalías que permanecen inconclusos o presentan desequilibrios financieros.

Publicidad

"Proyecto que inicialmente tuvo una inversión de más de ciento veinte mil millones de pesos, nosotros intervenimos oportunamente. Hoy no solamente hay un proceso de responsabilidad fiscal en etapa de imputación, sino que hemos logrado vincular oportunamente los garantes, las aseguradoras, para poderle también dar tranquilidad a los antioqueños", aseguró.

El vicecontralor general, Mario Zuluaga Pardo, explicó que el objetivo de la entidad es realizar un diagnóstico detallado del estado de las principales obras en el departamento y evitar que continúe el deterioro de los recursos públicos.