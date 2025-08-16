Senador Bernie Moreno se reunió con padre de Miguel Uribe Turbay: esto dijo tras el encuentro

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, se reunió con Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido congresista Miguel Uribe Turbay. En el encuentro estuvo también el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, junto a otros funcionarios de la entidad.

En las fotos se ve a Londoño y a Moreno conversando lado a lado. Tras la reunión, el senador de los Estados Unidos publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmaba lo siguiente:

Senador Bernie Moreno se reunió con padre de Miguel Uribe Turbay: esto dijo tras encuentro Foto: suministrada

“Hace treinta y cuatro años, Miguel Uribe enterró a su esposa, quien fue secuestrada y asesinada por narcotraficantes. Su hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía 4 años en ese momento. Ambos soñaban de una nación donde ninguna familia sufriera jamás una pérdida semejante. Trágicamente, el miércoles, su hijo fue enterrado tras sucumbir a la bala de un asesino”, dijo el congresista.

— Bernie Moreno (@berniemoreno) August 16, 2025

En el mensaje, Moreno asegura que la muerte de Miguel debe inspirar a toda una nación para liberarse del “flagelo del narcotráfico y la corrupción”. El senador reitera su mensaje a construir un futuro lleno de seguridad y prosperidad para todos los ciudadanos. Finalmente, el parlamentario termina su reflexión ratificando los 200 años de relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

Cabe recordar que, en medio de su visita a Colombia, el senador Bernie Moreno se reunió también con empresarios de distintos sectores, intervino en el Congreso de la Andi y sostuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro. Tras salir de aquel encuentro, el congresista norteamericano calificó de positiva la charla con miembros del Gobierno Nacional, pese a no estar de acuerdo con todos los puntos abordados.