Bernie Moreno en funeral de Miguel Uribe: “Estados Unidos quiere una relación positiva con Colombia”

En medio del funeral del senador Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, el legislador estadounidense Bernie Moreno, representante republicano por Ohio, reafirmó el compromiso de su país con Colombia.

“Estados Unidos quiere tener siempre una relación positiva con Colombia”, señaló en entrevista con Blu Radio, durante su participación en la ceremonia.

El féretro de Uribe Turbay fue trasladado desde el Salón Elíptico hacia la Catedral Primada de Colombia, acompañado por la Guardia Presidencial y seguido por su esposa, María Claudia Tarazona, sus hijas y su padre, el senador Miguel Uribe Londoño. En el acto intervinieron figuras como el presidente del Senado, Lidio García; el presidente de la Cámara, Julián López; y el presidente del Centro Democrático, quien leyó un mensaje enviado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Moreno, quien nació en Colombia y emigró a Estados Unidos siendo niño, destacó la relevancia de la relación bilateral en este momento. “Es importante demostrar que la alianza entre los Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes del hemisferio”, subrayó.

Consultado sobre la situación tras el asesinato de Uribe Turbay, agregó: “Le queremos bastante a Colombia. Es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos quiere tener una relación muy positiva con el país”.

El senador hizo parte de una delegación bipartidista de congresistas estadounidenses que llegó a Colombia para sostener encuentros con el presidente Gustavo Petro, congresistas de distintas bancadas, alcaldes y líderes empresariales. Según un comunicado del senador demócrata Rubén Gallego, también miembro de la misión, la agenda abordará temas como el crimen organizado, el clima de negocios y la creciente influencia de China en la región.

En redes sociales, Moreno lamentó profundamente la muerte del legislador colombiano. “Miguel Uribe representó lo mejor de Colombia. Que descanse en paz, que su espíritu guíe a Colombia hacia el futuro y que esta terrible situación despierte un sentimiento de reconciliación y dirección para los colombianos”, publicó en su cuenta de X.

Por su parte, Gallego, senador por Arizona e hijo de madre colombiana, expresó: “Mis condolencias están con los seres queridos de Miguel Uribe. La violencia no tiene cabida en la política: debemos rechazar el extremismo y proteger la democracia y el futuro de Colombia”.

La delegación estadounidense tiene previsto continuar su agenda en Cartagena y Bogotá. El viernes se reunirá con el presidente Petro y participará en una conferencia de prensa organizada por el Consejo Atlántico. Gallego dejó claro que no se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra bajo detención domiciliaria por una condena en primera instancia a doce años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal.

