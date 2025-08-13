Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Funeral de Miguel Uribe
Niña desaparecida en Cajicá
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Álvaro Uribe acusa a Petro de instigar con su discurso el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

Álvaro Uribe acusa a Petro de instigar con su discurso el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay

En la mañana de este miércoles, Colombia despide al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La velación, que dio inicio el 11 de agosto con acceso público y continuó el 12, culmina hoy, 13 de agosto de 2025, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Expresidente Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro
Expresidente Álvaro Uribe y presidente Gustavo Petro.
Foto: AFP y Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 13, 2025 11:57 a. m.

Las honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay este miércoles 13 de agosto contarán con homenajes musicales y discursos de líderes políticos y familiares, incluyendo a su padre, Miguel Uribe Londoño.

Además, una delegación de Estados Unidos, encabezada por el subsecretario Christopher Landau, asistirá al funeral, mostrando su preocupación ante este "duro golpe" para el acuerdo de paz y la oposición colombiana.

En medio de la despedida al senador en el Congreso, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó que el presidente Gustavo Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro de su partido, el opositor Centro Democrático.

"Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir", dijo Uribe en un discurso leído por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, en el acto de despedida en el Capitolio.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, no pudo asistir al funeral del senador, pero envió un discurso con duras acusaciones contra el Gobierno.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Turbay