Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Colombia envió nota verbal a Estados Unidos pidiendo sacar al presiente Petro de la Lista Clinton

Colombia envió nota verbal a Estados Unidos pidiendo sacar al presiente Petro de la Lista Clinton

El 24 de octubre, EE.UU. anunció la inclusión de Petro en la 'Lista Clinton', tras acusarlo de ser un "líder del narcotráfico", y también se añadió a su esposa, Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro.

Gustavo Petro en la Lista Clinton
Gustavo Petro en la Lista Clinton
Foto: captura pantalla - Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

