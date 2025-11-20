En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Helicóptero de Petro
Keralty
Aviones Gripen
Bombardeos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro demandará a Leonardo Helicopters tras suspensión de mantenimiento del helicóptero presidencial

Petro demandará a Leonardo Helicopters tras suspensión de mantenimiento del helicóptero presidencial

Petro también comparó su situación con la de Francesca Albanese, relatora de la ONU, al señalar que ambos estarían siendo víctimas de una “enorme injusticia internacional”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad