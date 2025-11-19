Soporte del helicóptero del presidente Petro se suspende por inclusión en lista Clinton

Leonardo Helicopters suspendió temporalmente el soporte técnico del helicóptero FAC 0008, la aeronave de configuración VIP asignada al servicio del presidente Gustavo Petro.

La decisión obedece a las nuevas disposiciones regulatorias derivadas de su inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton, que obligan a la compañía a solicitar una licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para continuar cualquier actividad relacionada con este equipo.

Gustavo Petro en la Lista Clinton Foto: captura pantalla - Presidencia

La notificación fue enviada al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM. En la carta, la empresa agradece la cooperación sostenida con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (Fac), pero advierte que, mientras avanza el trámite ante la OFAC, debe detener de manera preventiva todo el soporte al helicóptero.

El helicóptero FAC 0008 es un AgustaWestland AW139 adquirido durante el gobierno de Iván Duque. Su precio fue de 12 millones de dólares y corresponde a una aeronave de uso ejecutivo, con cabina ampliada, capacidad para vuelos largos y un diseño enfocado en comodidad.



El modelo permite configuración VIP para hasta 12 pasajeros, una de las características que generó cuestionamientos desde el momento de la compra.

Helicóptero del presidente // Foto: AFP

La compra se convirtió en un tema central durante la moción de censura de 2020 contra el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (fallecido en enero de 2021), liderada por el senador Roy Barreras.

En ese debate, Barreras calificó la compra como un gasto innecesario en plena pandemia y recordó que la Presidencia ya contaba con dos helicópteros en operación.

El Gobierno argumentó que el AW139 se pagó con la póliza del helicóptero presidencial accidentado en 2019 y que no se usaron recursos nuevos. Sin embargo, el debate también expuso los altos costos de operación: el mantenimiento anual del AW139 puede superar los 5.000 millones de pesos, con un costo por hora cercano a los 11 millones de pesos.