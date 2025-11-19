En vivo
Petro deberá retractarse por afirmaciones contra exgerente de Coosalud; lo llamó 'bandido'

Petro deberá retractarse por afirmaciones contra exgerente de Coosalud; lo llamó 'bandido'

En el expediente quedó registrado que el presidente Petro publicó varios mensajes en su cuenta de X y realizó afirmaciones en actos oficiales.

