En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Casa de Nariño evalúa dos posibilidades para traer a Verónica Alcocer a Colombia

Casa de Nariño evalúa dos posibilidades para traer a Verónica Alcocer a Colombia

La Casa de Nariño estudia dos complejas rutas para lograr el regreso de Verónica Alcocer, en medio de las sanciones de EE. UU. que han bloqueado sus vuelos y afectado la movilidad del presidente Petro y su familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad