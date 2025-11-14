Dos tipos de aviones Gripen llegarán a Colombia, ¿cuáles son sus diferencias?

Colombia dio uno de los mayores pasos en la modernización de su defensa aérea: el Gobierno confirmó la compra de 17 aviones de superioridad aérea Gripen, fabricados por la compañía sueca Saab.

La adquisición incluye 15 aeronaves Gripen E y 2 Gripen F, que reemplazarán la flota KFIR de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El presidente Gustavo Petro hizo el anuncio durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la Escuela Militar de Aviación de Cali. Según explicó, el contrato fue firmado por 16,5 billones de pesos, ejecutado en los próximos siete años.

Las primeras aeronaves comenzarán a llegar en 2028, con una entrega progresiva hasta completar la flota. La fabricación se realizará en Suecia y Brasil, e incluye transferencia de tecnología, soporte logístico para las primeras 3.000 horas de vuelo y un centro de simulación con cuatro cabinas interconectadas.



En palabras del presidente, los Gripen representan “un momento histórico” y tendrán impacto no solo militar, sino también en proyectos sociales y ambientales. “Espero que signifiquen una innovación absoluta para la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, expresó.

Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC Foto: Blu Radio

Gripen E y Gripen F: ¿qué diferencias tienen los aviones que operará Colombia?

Aunque ambos modelos comparten sensores avanzados, sistemas electrónicos de última generación y un paquete completo de misiles aire-aire y aire-superficie, cumplen funciones distintas dentro de la estrategia de defensa colombiana.



Gripen E: el caza monoplaza para combate directo

Es la versión de un solo asiento.

Diseñada para superioridad aérea, interdicción y control del espacio aéreo.

Cuenta con radares de alta precisión, guerra electrónica avanzada y armamento inteligente.

Ideal para misiones rápidas, reacción inmediata y patrullaje.

Tiene baja huella logística y un realistamiento ágil que permite operar desde la infraestructura actual de la FAC.

Gripen F: biplaza para entrenamiento avanzado y misiones tácticas

Cuenta con dos cabinas para instructor y piloto.

Fundamental para formar a pilotos operativos y pilotos de prueba.

Permite entrenar tácticas, maniobras avanzadas y uso real de armamento.

También puede participar en misiones tácticas complejas donde se requiere gestión compartida de sensores.

Ambas versiones trabajarán como una dupla estratégica: una enfocada en el combate directo y la otra en la formación avanzada y apoyo táctico.