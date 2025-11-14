Colombia firmó contrato con Saab por 16.5 billones para adquirir 17 aviones Gripen

Con esta adquisición, el país inicia formalmente el proceso de reemplazo de los Kfir, la flota de origen israelí que ha operado por más de tres décadas y que ya alcanzó su límite técnico. El contrato suscrito incluye 15 aeronaves Gripen E monoplaza y dos Gripen F biplaza, además de equipos, armamento, entrenamiento y servicios asociados para garantizar la entrada en operación del sistema.

Saab también firmó con el Gobierno colombiano dos acuerdos de compensación industrial (Offset) que permitirán desarrollar proyectos militares, tecnológicos y sociales de los que ya se había hablado previamente.

Estos acuerdos contemplan cooperación en sectores como aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y sistemas de purificación de agua y otros. Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab, se refirió a este anuncio y aseguró que la llegada de Colombia a la “familia Gripen” marca el inicio de una relación de largo plazo.

Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC Foto: Blu Radio

Cabe mencionar que Estados Unidos había presentado su propuesta, que incluía aviones F-16 de última generación. Francia también mostró interés, promoviendo su caza Rafale, que opera actualmente en varias fuerzas aéreas de Europa. Finalmente, la oferta sueca fue seleccionada.



El presidente Gustavo Petro se refirió a este acuerdo desde Cali, anunciando que el contrato se firmó por más de 16,5 billones de pesos (unos 4.387 millones de dólares).

"Este momento es histórico para los colombianos y colombianas, se está firmando el contrato por 16,5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas", dijo durante la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El mandatario agregó que estas aeronaves cuentan con superioridad aérea con la más alta tecnología y le permitirán al país fortalecer la seguridad y defensa.

“Tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud. Espero que representen una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", concluyó.