Colombia firmó contrato con Saab por 16.5 billones para adquirir 17 aviones Gripen

Colombia firmó contrato con Saab por 16.5 billones para adquirir 17 aviones Gripen

El Gobierno nacional suscribió un contrato con la empresa sueca Saab para la compra de 17 aviones de combate Gripen E/F. El acuerdo contempla entregas escalonadas entre 2026 y 2032.

