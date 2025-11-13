Colombia cerró la negociación y comprará 17 nuevos aviones de combate Gripen

Colombia cerró la negociación para comprar los nuevos aviones de combate para la Fuerza Aeroespacial Colombiana: luego de cuarenta y ocho horas de negociación, sentados en la mesa con la empresa sueca SAAB, se acordó en total la compra de diecisiete aviones Gripen, todos dotados con armamento de guerra de alto nivel, sistemas y sensores de última tecnología.

Fuentes del alto gobierno le confirmaron a BLU Radio que dentro de la negociación, que recordemos, se cerró en $16,5 billones, también se acordó la adecuación y el soporte logístico para toda la operación de esos aviones en las pistas que hoy tiene Colombia.

Con esta decisión y la firma del contrato, ya no hay marcha atrás en la negociación, y es oficial, Colombia comprará 17 Gripen que va a reemplazar esa flota de aviones K-fir, que actualmente tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Este acuerdo se logra luego de sortear cambios de último minuto como ajustes técnicos y administrativos que retrasaron el proceso.



“Lo más seguro es que ocurra en este mes de noviembre. Si bien es cierto, hicimos una anticipación en marzo, fue necesario hacer unos ajustes durante todo el cronograma y por eso esperamos que en noviembre ya esté firmado este contrato para proteger nuestra Nación con una capacidad de superioridad aérea supremamente importante”, explicó el ministro de Defensa el pasado 4 de noviembre.

Sánchez aclaró que las demoras no obedecen a obstáculos políticos ni financieros, sino a la revisión minuciosa de los términos contractuales y a la necesidad de cumplir con los procedimientos exigidos por las entidades del Estado.