En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia cerró la negociación y comprará 17 nuevos aviones de combate Gripen

Colombia cerró la negociación y comprará 17 nuevos aviones de combate Gripen

Este acuerdo se logra luego de sortear cambios de último minuto como ajustes técnicos y administrativos que retrasaron el proceso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad