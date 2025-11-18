En vivo
Blu Radio  / Nación  / Petro, en defensa de Verónica Alcocer por publicación de vida de lujo: “No gasta un peso del erario”

Petro, en defensa de Verónica Alcocer por publicación de vida de lujo: “No gasta un peso del erario”

De acuerdo con la publicación, Alcocer asiste habitualmente a eventos con grandes magnates y se hospeda en lujosos hoteles y apartamentos. Además, su entorno más cercano es el jet set de Suecia.

