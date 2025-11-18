Petro, en defensa de Verónica Alcocer por publicación de vida de lujo: “No gasta un peso del erario”

Una nueva polémica envuelve el entorno del presidente Gustavo Petro, esta vez por cuenta de la publicación del medio sueco Expressen, en el que señalan que la ex primera dama Verónica Alcocer está rodeada de una vida de lujo en ese país, luego de haber sido incluida en la Lista Clinton.

De acuerdo con la publicación, Alcocer asiste habitualmente a eventos con grandes magnates y se hospeda en lujosos hoteles y apartamentos. Además, su entorno es el jet set de Suecia.

Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro Foto: Instagram/veronicalcocerg

Según asegura el medio, entre las personas que forman parte del círculo sueco de Verónica Alcocer, están Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson.

El medio, además, reveló fotografías en las que se ve a Alcocer, departiendo con el que sería su nuevo círculo social, luego de haber salido del país.



Gustavo Petro y Verónica Alcocer Foto: Instagram Verónica Alcocer

Luego de la publicación, rápidamente el país hizo cuestionamientos sobre cuáles son los fondos económicos de la ex primera dama para darse la dicha vida de lujos que reporta el medio sueco.

Lo que dice el diario sueco @Expressen de Verónica Alcocer. Mientras Petro actúa de hombre del “pueblo”. pic.twitter.com/80bK3vWD2R — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 17, 2025

Oigan, y que este no solo es la nueva pareja de Veronica Alcocer, sino también su testaferro? 🤔👇 pic.twitter.com/oId44Z5PyS — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) November 17, 2025

Publicidad

La “primera dama” Veronica Alcocer, que hoy está sancionada por Estados Unidos e incluida en la lista Clinton



En Suecia se da una vida de millonaria y diva. Tiene una vida rodeada de lujos y de millonarios. Se preguntan uno de dónde está sacando tanto dinero para vivir como una… pic.twitter.com/95HJ3DozZX — Natalia Garcia (@Natalia__Gar) November 17, 2025

El presidente Gustavo Petro, le salió al paso a los comentarios y cuestionamientos, asegurando que se trataba de un ataque de la derecha y que se trataban de calumnias contra su exesposa.

El mandatario, señaló que Alcocer, pese a la vida de lujos que le registraron en el medio, no gasta dinero del erario público.

Publicidad

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas. Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo. Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del estado no se imagina que es vivir sin él. La extrema derecha no sabe que es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo. Su intento por destruir mi familia para debilitarme no funciona. En lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto, lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento. Libertad del ser. El uribismo extremo no sabe que es eso”, escribió en su cuenta de X.

Trino de Petro sore Verónica Alcocer Foto. X

Lista Clinton

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el mes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como 'Lista Clinton', por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EE.UU. y la prohibición de transacciones con ellos.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre cuando Estados Unidos retiró a Colombia -el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.