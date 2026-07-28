"Había una relación que no era normal": Angie Rodríguez por vínculo entre Petro y Juliana Guerrero

En diálogo con Mañanas Blu Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habló sobre las tensiones internas en el Gobierno de Gustavo Petro, su estado de salud mental y los motivos que fracturaron su relación con el mandatario. Rodríguez, quien se encuentra actualmente en incapacidad médica, denunció haber sido blanco de estigmatizaciones por parte del presidente debido a su diagnóstico de depresión y ansiedad.

Salud mental y estigmatización presidencial

Rodríguez fue enfática al rechazar los comentarios del presidente Petro, quien sugirió que sus problemas psiquiátricos la invalidaban para el cargo. "Son desafortunadas, estigmatizantes y repudio fuertemente como mujer con toda contundencia esas declaraciones del señor presidente, porque eso no me invalida profesionalmente", afirmó la funcionaria.

Según su relato, el diagnóstico de depresión y ansiedad surgió en noviembre de 2025 debido a las situaciones extremas vividas dentro del gobierno, señalando directamente al mandatario: "Creo que es mi mayor victimario".

A pesar de su condición, Rodríguez destacó que en diciembre recibió máximas condecoraciones por su desempeño y mantuvo un promedio académico sobresaliente en su doctorado, lo que contradice la narrativa de incompetencia sugerida desde la Casa de Nariño. "Su relato no coincide con sus acciones", señaló, recordando que, tras conocer su diagnóstico, el presidente le asignó incluso más funciones, como la gerencia del Fondo Adaptación.



El detonante: El caso de Juliana Guerrero

La relación entre Rodríguez y Petro comenzó a deteriorarse seriamente en agosto del año pasado, a raíz de la intención del presidente de nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.

Rodríguez se opuso al nombramiento argumentando que Guerrero no poseía título profesional, lo que desencadenó una reacción agresiva del mandatario.

"Ese día fue terrible porque yo le manifiesto a él que estoy en desacuerdo con nombrarla porque ella no tenía título profesional, a lo que él dice que yo soy mentirosa... básicamente me dijo que lo mío era envidia con ella", relató Rodríguez. La funcionaria agregó que el presidente hizo referencias ofensivas a su físico y que Guerrero llegó a presentar títulos de dudosa procedencia para justificar el cargo.

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Una red de poder e influencia "anormal"

Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la descripción del vínculo entre el presidente y Juliana Guerrero. Al ser consultada sobre la naturaleza de esta relación, Rodríguez fue contundente: "Había una relación que no era normal, pongámoslo en esos términos".

Explicó que Guerrero ejercía una influencia desmedida en el gobierno, presionando por nombramientos de ordenadores del gasto en diversas entidades.

Rodríguez describió la existencia de una "red de mujeres" que creían tener el mando en el gobierno y que veían en ella un obstáculo para sus intereses. "Era un vínculo que no es normal, que no era necesariamente laboral", añadió, sugiriendo presiones constantes para tramitar hojas de vida sin el debido rigor.