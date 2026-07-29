“Nadie va a asumir la Aerocivil”: Mintransporte denuncia información incompleta y descarta renuncia

La saliente ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a la situación que atraviesa la Aeronáutica Civil por los presuntos procesos de contratación irregulares que habrían sido avalados por el exdirector de la entidad, el general (r) José Henry Pinto, y que encenderían las alarmas sobre un nuevo escándalo dentro del Gobierno Petro.

La jefe de la cartera aseguró que ha solicitado información sobre los contratos de prestación de servicios de la entidad, pero denunció que los documentos recibidos están incompletos. Por ello, precisó que no será ella quien defienda lo presuntamente ocurrido dentro de la Aerocivil y afirmó que esa administración deberá responder por estos hechos antes del 7 de agosto.

“Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas. Y he recibido una información incompleta como ministra, porque yo no soy la defensora de nadie. Me ha llegado un PDF incompleto, en donde usted no puede comparar. Esto es una falta de respeto. Y antes de irse, en este poco tiempo que queda, tienen que dejar las cuentas claras. Nadie va a asumir la Aerocivil en este momento, ¿sí? Nadie, esa es la realidad”, precisó la ministra.

Así las cosas, la ministra Rojas confirmó que, a poco más de una semana del inicio del nuevo Gobierno, no le pedirá la renuncia al director de la Aerocivil, ya que, según afirmó, “nadie se haría cargo” de la entidad. Sostuvo que la principal razón es evitar que quien asuma el cargo termine siendo un chivo expiatorio en un proceso de larga duración.



Entretanto, como parte de las acciones para avanzar en las indagaciones, la ministra aseguró que ordenó una intervención por parte de la Contraloría y la Procuraduría para revisar, caso por caso, los procesos junto con los equipos de la Aerocivil y del Ministerio de Transporte.

Por ahora, desde la dirección de la Aeronáutica Civil no se han pronunciado sobre las acusaciones relacionadas con el exdirector. Sin embargo, la ministra llamó la atención al señalar que tampoco ha tenido una respuesta clara por parte del actual director de la entidad.