Aerocivil impone restricciones aéreas por cenizas del volcán Puracé ¿Otro lío para la posesión?

Las cenizas del volcán Puracé ya están llegando a Popayán y continúan generando afectaciones en el espacio aéreo del suroccidente del país, en medio de la expectativa nacional por la posesión de Abelardo De La Espriella.

Ante el incremento de la actividad volcánica, la Aeronáutica Civil adoptó una serie de medidas preventivas con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y de los usuarios del transporte aéreo.

Volcán Puracé X: @UNGRD

La Aerocivi informó que, tras las evaluaciones meteorológicas y las verificaciones técnicas realizadas durante la mañana de este viernes, se confirmó la presencia de ceniza volcánica en la ciudad de Popayán y en zonas de influencia. Según la autoridad, esta condición reduce la visibilidad y representa un riesgo para el funcionamiento seguro de las aeronaves, razón por la cual fue necesario activar los protocolos operacionales correspondientes.



Medidas de restricción

Como parte de las medidas adoptadas, la Aeronáutica Civil restringió la navegación en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y en las rutas conexas desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210, equivalente a 21.000 pies de altitud.

Asimismo, ordenó el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, mientras se adelanta una nueva evaluación técnica sobre la presencia de ceniza en la pista y en las trayectorias de despegue y aterrizaje.

Publicidad

A la par, los equipos de control de navegación aérea están ordenando desvíos y reorganización de rutas para garantizar la continuidad del servicio mediante corredores alternos seguros.

Recomendaciones a pasajeros

Frente a este panorama, la recomendación a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Popayán, Cali y otras terminales aéreas de la región, es mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus itinerarios y las posibles reprogramaciones.

Publicidad

La Aeronáutica Civil señaló que continuará el monitoreo permanente del comportamiento del volcán Puracé en coordinación con el Servicio Geológico Colombiano y las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.