Alerta en volcán Puracé: reportan caída de ceniza y autoridades piden no acercarse a los cráteres

Cuando un volcán está cerca de una erupción, suele emitir señales claras que permiten a los expertos anticiparse y alertar a la población. Entre estas señales están el aumento de la actividad sísmica, la emisión de gases, cambios en la temperatura del suelo y, en muchos casos, la expulsión de ceniza.

Sin embargo, estas manifestaciones no siempre indican una erupción inminente, pero sí advierten que el volcán está activo y requiere vigilancia constante.

En ese contexto, este sábado 9 de mayo el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que mantiene la atención sobre el complejo volcánico volcán Puracé y la cadena volcánica de Los Coconucos, donde habitantes de zonas cercanas han reportado caída de ceniza en los últimos días.

“Desde el pasado 7 de mayo y hasta la tarde de hoy 9 de mayo el volcán ha venido presentando emisiones de ceniza que tiene su origen en el cráter” indicó el coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa.



Alerta en volcán Puracé

De acuerdo con información entregada por Raigosa, la actividad del volcán continúa en alerta Amarilla, lo que indica cambios en el comportamiento del sistema volcánico, aunque sin una erupción inminente.



Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no acercarse a los cráteres de los volcanes:

Foto: SGC.

Volcán Puracé

Curiquinga

Piocollo

Esta recomendación busca prevenir riesgos ante posibles emisiones de gases, ceniza o cambios súbitos en la actividad volcánica.

“Estas emisiones han sido reportadas por la ciudadanía, incluso en la ciudad de Popayán, esto se debe a una señal sísmica asociada con el movimiento de fluidos que puede durar horas inclusive días”.

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Asimismo, el SGC manifestó que se han detectado emisiones de dióxido de carbono y algunas anomalías térmicas localizadas en el cráter del volcán.

Jaime Raigosa agregó que en redes sociales han circulado videos e imágenes sobre el tema, lo cual ha generado alerta en la comunidad; no obstante, explicó que estos comportamientos están contemplados por el SGC y hasta el momento el volcán sigue en estado de alerta amarilla.

Finalmente, el SGC informó que continuará monitoreando de manera permanente la situación y comunicará oportunamente cualquier variación en el estado del volcán.

🗣 ️ Hoy, 9 de mayo de 2026, algunos de ustedes continuaron reportándonos caída de ceniza en zonas aledañas al volcán Puracé-cadena volcánica Los Coconucos.



📣 En este video, Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, comparte cuál es la… pic.twitter.com/ZlcjnvCV1M — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 9, 2026