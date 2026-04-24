Riesgos por elementos peligrosos: respirar, consumir agua y alimentos, son las vías de exposición

Algunos elementos en el medio ambiente pueden causar graves daños a los seres humanos en ciertos niveles de concentración. Un ejemplo de ello, son los metales pesados como el mercurio, el cual es capaz de causar una toxicidad crónica y acumularse en el cuerpo.

La exposición a este metal puede dañar el sistema nervioso, riñones, hígado y hasta los huesos. No obstante, no es el único elemento que puede afectar la salud humana, existen otros presentes, incluso en la vida cotidiana, que son considerados potencialmente peligrosos.



Riesgos por elementos potencialmente peligrosos

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) existen otros que, junto con el mencionado, son llamados elementos potencialmente peligrosos (EPP) y son sustancias químicas que resultan perjudiciales para los organismos vivos, incluso en concentraciones bajas.

Son los siguientes:



Mercurio

Arsénico

Cadmio

Flúor

Plomo

De acuerdo con la entidad, dado que las vías de exposición a los EPP suelen estar asociadas con acciones cotidianas como respirar y consumir agua y alimentos, es importante identificar las zonas donde están presentes estos elementos.

Saber su concentración y biodisponibilidad es “fundamental para evaluar riesgos geoquímicos para la salud de una población y establecer medidas que permitan protegerla”.



Los elementos potencialmente peligrosos están presentes en:



Rocas : principalmente en minerales que conforman la corteza terrestre.

: principalmente en minerales que conforman la corteza terrestre. El aire : ya sea como gases o en el transporte de partículas suspendidas.

: ya sea como gases o en el transporte de partículas suspendidas. Sedimentos : acumulados en el fondo de los ríos, los cuales representan la composición geológica y química de una cuenca.

: acumulados en el fondo de los ríos, los cuales representan la composición geológica y química de una cuenca. Agua superficial y subterránea: como resultado de procesos de lavado de las rocas que hacen que los EPP se transporten hacia las fuentes hídricas.

La presencia de los elementos fue descubierta por el Grupo de Geoquímica Ambiental y Geología Médica del SGC, que combina especialidades como geología, química, medicina, toxicología, geografía, ingeniería ambiental, entre otras.

Su tarea es estudiar los elementos potencialmente peligrosos en zonas específicas del país, con el fin de determinar y caracterizar las posibles fuentes de exposición a estos elementos y su relación con posibles afectaciones a la salud humana



¿Qué fuentes generan los elementos potencialmente peligrosos?

Los hallazgos de las investigaciones del SGC revelaron cuáles son las fuentes capaces de generar los elementos potencialmente peligrosos y se dividen en dos:



Geogénicas : el proceso de meteorización o degradación de las rocas, por su interacción con el agua y el oxígeno atmosférico, ocasiona su desintegración, lo que hace que estos elementos se movilicen o se concentren en diferentes lugares, según las condiciones del entorno.



: el proceso de meteorización o degradación de las rocas, por su interacción con el agua y el oxígeno atmosférico, ocasiona su desintegración, Antropogénicas: la concentración de los EPP en el ambiente puede incrementarse por acciones humanas como la minería, la combustión de carbón, la acumulación de residuos industriales, prácticas agrícolas que pueden alterar la química de los suelos (el uso inadecuado de productos como pesticidas o fertilizantes), entre otros.

Además, la entidad geológica explicó que la investigación geoquímica es una herramienta que puede contribuir a identificar algunos posibles factores correlacionables con la incidencia en enfermedades como el cáncer o las afecciones cardiacas, y que pueden estar relacionadas con la dieta y el entorno en el que se vive.

