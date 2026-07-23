Brigada 29 del Ejército entra en alistamiento ante posible posesión de De La Espriella en Popayán

La Brigada 29 del Ejército entró en fase de alistamiento ante la eventual posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella en Popayán, departamento del Cauca, según confirmaron fuentes militares a Blu Radio.

De acuerdo con la información conocida por este medio, la unidad, integrada por cerca de 5.000 soldados, sería la encargada de asumir el principal dispositivo de seguridad en la capital caucana y en municipios cercanos. Aunque hasta el momento no existe una orden de despliegue, las tropas ya recibieron instrucciones para mantenerse preparadas a la espera de la decisión definitiva.

También se evalúa la posibilidad de reforzar el esquema con unidades provenientes de Nariño y Valle del Cauca, dependiendo del alcance del operativo y de las condiciones de seguridad que se definan para el evento de posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Además del componente militar, se analiza también solicitar apoyo especializado de la Policía en materia de ciberseguridad y detección de drones, ante la creciente preocupación por el uso de aeronaves no tripuladas en acciones de grupos armados ilegales.



Por ahora, según se pudo establecer, no se ha ordenado el movimiento de tropas y todo el personal permanece en estado de alistamiento mientras se emiten las directrices oficiales sobre la visita del próximo jefe de Estado. El operativo estaría bajo la coordinación de la Tercera División del Ejército, que tiene jurisdicción en Cauca, Valle del Cauca y Nariño y que cuenta con 22.000 uniformados.