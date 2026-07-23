¿Está garantizada la seguridad de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Popayán?

Una vez superada la discusión política sobre la posibilidad de que la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella se haga fuera de Bogotá, las Fuerzas Militares ya están reforzando la seguridad en todo el suroccidente del país ante la posibilidad de que la ceremonia del próximo siete de agosto se realice en el departamento del Cauca.

En los últimos días, las operaciones de las autoridades se han concentrado en Popayán y los municipios cercanos, donde se realizaría la posesión del presidente De La Espriella, tras una ofensiva terrorista adelantada por las disidencias de alias “Iván Mordisco”, en la que uno de los objetivos fue el cantón militar José Hilario López, en la capital del Cauca, en donde el viernes de la semana pasada, un dron cargado con explosivos chocó contra un helicóptero parqueado adentro de ese batallón, aunque por fortuna no detonó.

En las últimas horas, las Fuerzas Militares capturaron a tres integrantes de las disidencias del grupo “Yeni Lara” en el barrio Lomas de Comfacauca en Popayán, quienes habrían sido los responsables del fallido atentado de la semana pasada, a quienes se les encontraron dos drones kamikaze, carretes de fibra óptica y otros elementos que generalmente son utilizados para cometer actos violentos.

Los hechos de los últimos días demuestran que la decisión del presidente De La Espriella de posesionarse en Popayán implica un desafío importante para las Fuerzas Militares, para garantizar la seguridad de los asistentes, teniendo en cuenta la amenaza terrorista de varios grupos, entre ellos las disidencias de alias “Iván Mordisco”.



Disidencias 'Iván Mordisco' Foto: AFP

A pesar de que a la posesión solamente asistirán los funcionarios del Estado necesarios para cumplir con la Constitución y la Ley, también hay especial atención para la seguridad de los dignatarios internacionales que han manifestado de manera informal su intención de acompañar la toma de juramento del presidente De La Espriella, entre ellos el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Rey Felipe VI de España, y los presidentes de Argentina, Perú, Panamá, entre otros.