Senado aprueba que la posesión de Abelardo De La Espriella sea en el Cauca

El Senado de la República aprobó este miércoles que la posesión del presidente electo, AAbelardo De La Espriella, se realice el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca, una decisión que, de concretarse, marcaría un hecho sin precedentes en la historia reciente del país al sacar la ceremonia de investidura de Bogotá.

La proposición fue aprobada con 55 votos a favor y 32 en contra. Sin embargo, la plenaria no alcanzó a definir el lugar exacto donde se desarrollará el acto protocolario debido a que la sesión se levantó por falta de cuórum antes de realizar esa votación.

La discusión sobre el sitio específico quedó aplazada para el próximo martes, cuando el Senado retomará el debate.

Sigue abierta la discusión sobre una guarnición militar

Uno de los puntos que continúa sin resolverse es si la posesión se realizará en una guarnición militar, como lo ha planteado en varias ocasiones el presidente electo, o si finalmente se elegirá otro escenario dentro del departamento del Cauca.



La propuesta también deberá ser analizada y votada por la Cámara de Representantes en una sesión prevista para la próxima semana, requisito necesario para avanzar en la organización definitiva del acto de transmisión del mando presidencial.

El Cauca, en el centro de la propuesta

La iniciativa busca trasladar por primera vez la ceremonia de posesión presidencial a uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia.

El Cauca ha sido escenario de una fuerte presencia de grupos armados ilegales y, en los últimos años, ha registrado un incremento de ataques contra la fuerza pública y la población civil, incluidos atentados con drones cargados con explosivos.

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La elección de este departamento ha sido presentada como un mensaje simbólico frente a la situación de seguridad que enfrenta esa región del país.

No existen antecedentes de una posesión fuera de Bogotá

La Constitución Política establece que el presidente de la República toma posesión ante el Congreso. Tradicionalmente, este acto se ha realizado en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

En los últimos periodos presidenciales, la ceremonia se ha trasladado a la Plaza de Bolívar, también en Bogotá, para facilitar la asistencia de invitados y ciudadanos. No obstante, hasta ahora no existen antecedentes de que la posesión presidencial se haya celebrado en un departamento distinto a la capital del país.

Senado aprueba posesión de Abelardo De La Espriella en Cauca Foto: Senado

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Petro reiteró que las instalaciones militares siguen bajo su mando

La discusión sobre una eventual ceremonia en una guarnición militar también ha estado marcada por la posición del presidente saliente, Gustavo Petro.

El pasado 12 de julio, el mandatario afirmó en su cuenta de X que seguirá siendo el "comandante supremo de las Fuerzas Militares" hasta el momento en que concluya su mandato, el próximo 7 de agosto.

En ese mismo mensaje señaló que "ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia", al recordar que las instalaciones militares y policiales permanecerán bajo su autoridad hasta el cambio oficial de Gobierno.

Con la aprobación del Senado, el traslado de la ceremonia al Cauca dio un paso importante, aunque la definición del lugar específico y la aprobación de la Cámara de Representantes serán determinantes para establecer cómo y dónde se llevará a cabo la posesión del presidente electo.