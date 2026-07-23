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Ejército reporta tres delincuentes muertos en combates en la vía Panamericana

Según lo manifestado por el Ejército Nacional, los hombres intentaban hurtar vehículos de carga y se enfrentaron a las autoridades.

Ejercito reporta tres delincuentes muertos en combates en la vía Panamericana.
Ejercito reporta tres delincuentes muertos en combates en la vía Panamericana.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

En un tramo de la vía Panamericana, entre los municipios de Mercaderes (Cauca) y Leiva (Nariño), se presentó un combate entre tropas del Grupo de Caballería N.° 8 del Ejército e integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, que habían secuestrado a un conductor y robado dos vehículos de carga con 45 toneladas de café.

En medio del combate fueron abatidos tres de los delincuentes y fue desactivada una carga explosiva que había sido abandonada en esa importante carretera del suroccidente del país.

"Al percatarse de la presencia militar, se presentó un combate de encuentro en el que tres de los criminales fueron neutralizados. Posteriormente, integrantes del grupo residual activaron un artefacto explosivo, pero nuevamente los soldados lograron neutralizar la acción terrorista", aseguró el Brigadier General Diego Jaramillo, comandante de la Brigada 29 del Ejército, con sede en Popayán.

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