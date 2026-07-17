Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de julio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 17 de julio de 2026 el sorteo 2959, en el que entregó un premio mayor de $2.333 millones. En esta oportunidad, la suerte favoreció al billete con el número XXXX de la serie XXX, ganador del premio principal de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo repartió múltiples premios secos con incentivos que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, ampliando las posibilidades de ganar para miles de jugadores.

¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para verificar si un billete resultó premiado, es indispensable comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2959 de la Lotería de Risaralda. Solo cuando ambos datos coinciden exactamente con los publicados por la lotería, el portador del billete podrá iniciar el proceso para reclamar el premio correspondiente.