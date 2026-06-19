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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 19 de junio de 2026

Resultados de loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 19 de junio de 2026

El acumulado de MiLoto para esta jornada pretendía entregar $260 millones, mientras que las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda entregaron millonarios premios.

loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto.jpg
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 20 de jun, 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 19 de junio dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto subió nuevamente.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4840

La Lotería de Medellín llevó a cabo el sorteo 4840 el pasado viernes 12 de junio de 2026, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número: 3190 de la serie 283.

Resultados de la Lotería de Medellín - 19 de junio.jfif

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5076

La Lotería de Santander realizó su sorteo número 5074 durante la noche del viernes 19 de junio de 2026, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de apostadores en diferentes regiones del país. En esta edición, el premio mayor de $6.500 millones tuvo como ganador el número: 1354 de la serie 109.

Resultados de la Lotería de Santander - 19 de junio.jfif

Lotería de Risaralda: premio mayor

La Lotería de Risaralda celebró su sorteo número 2954 la noche del viernes 19 de junio de 2026, entregando millonarios premios a varios apostadores en diferentes regiones del país. De acuerdo con los resultados oficiales, el premio mayor de $2.333 millones fue para el número: 4437 de la serie 134, una combinación que se convirtió en la gran protagonista de la jornada.

Resultados de la Lotería de Risaralda - 19 de junio.jfif

Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 19 de junio

La suerte volvió a rodar este viernes 19 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 553, la combinación ganadora estuvo conformada por los números: 02, 22, 35, 36 y 37.

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