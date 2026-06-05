Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 5 de junio de 2026

La Lotería de Medellín llevó a cabo el sorteo 4837 el pasado viernes 5 de junio de 2026, entregando un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número XXXX de la serie XXX. Como es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país.

Premios secos de la Lotería de Medellín

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.

Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.



La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.