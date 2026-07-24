Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 24 de julio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el viernes 24 de julio de 2026 el sorteo 2960, en el que puso en juego un premio mayor de $2.333 millones. En esta edición, el premio principal quedó en manos del billete número XXXX de la serie XXX, que fue el gran ganador de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo distribuyó decenas de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, brindando más oportunidades de ganar a los participantes.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Quienes participaron en el sorteo 2960 de la Lotería de Risaralda deben revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete y compararlos con los resultados oficiales. Para reclamar cualquier premio es indispensable que ambos datos coincidan exactamente con los publicados por la lotería. Si existe una coincidencia total, el ganador podrá iniciar el proceso correspondiente para hacer efectivo el cobro del premio.