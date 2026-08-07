Lotería de Risaralda anoche, resultados del último sorteo, jueves 6 de agosto de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2962, en el que entregó un premio mayor de $2.333 millones. En esta oportunidad, el billete ganador fue el número 5634 de la serie 118, que se quedó con el premio principal de la noche.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo repartió decenas de premios secos con valores que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, ofreciendo múltiples oportunidades para los apostadores.

Premio Especial La Escalera Millonaria ($60.000.000)

Número: 3057 | Serie: 288

Secos Mayores

El Gordo de la Risaralda ($300.000.000): Número 9117 | Serie 129

Número 9117 | Serie 129 Ángel de la Suerte ($200.000.000): Número 1370 | Serie 120

Número 1370 | Serie 120 Mula Millonaria ($150.000.000): Número 7807 | Serie 249

Número 7807 | Serie 249 Milagro Millonario ($80.000.000): Número 3193 | Serie 086

3 Secos Guaca de Oro ($60.000.000)

Número: 4940 | Serie: 196

4940 | 196 Número: 1425 | Serie: 132

1425 | 132 Número: 3548 | Serie: 107

5 Secos Cofre de Diamantes ($50.000.000)

Número: 6667 | Serie: 135

6667 | 135 Número: 7148 | Serie: 274

7148 | 274 Número: 0679 | Serie: 054

0679 | 054 Número: 1574 | Serie: 109

1574 | 109 Número: 8475 | Serie: 056

3 Secos Trébol de la Fortuna ($40.000.000)

Número: 9659 | Serie: 094

9659 | 094 Número: 6653 | Serie: 036

6653 | 036 Número: 4284 | Serie: 039

5 Secos de Perla ($35.000.000)

Número: 7339 | Serie: 081

7339 | 081 Número: 9261 | Serie: 183

9261 | 183 Número: 3794 | Serie: 087

3794 | 087 Número: 7890 | Serie: 010

7890 | 010 Número: 5191 | Serie: 210

11 Secos Cosecha Millonaria ($30.000.000)

Número: 3278 | Serie: 120

3278 | 120 Número: 6454 | Serie: 004

6454 | 004 Número: 3187 | Serie: 226

3187 | 226 Número: 0802 | Serie: 215

0802 | 215 Número: 4824 | Serie: 042

4824 | 042 Número: 7629 | Serie: 067

7629 | 067 Número: 3015 | Serie: 236

3015 | 236 Número: 0053 | Serie: 091

0053 | 091 Número: 2264 | Serie: 172

2264 | 172 Número: 3162 | Serie: 067

3162 | 067 Número: 3616 | Serie: 245

Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda

Los jugadores pueden consultar y confirmar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, con el fin de evitar errores al momento de verificar los resultados.

Quienes adquirieron un billete para el sorteo 2962 deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para poder reclamar cualquier premio.



¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2962. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.

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Si el billete cumple con este requisito, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación del premio siguiendo los procedimientos establecidos por la Lotería de Risaralda. Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar nuevamente la información en los canales oficiales de la entidad.