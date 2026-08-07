Lotería de Risaralda anoche, resultados del último sorteo, jueves 6 de agosto de 2026

La Lotería de Risaralda realizó el jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2962, en el que entregó un premio mayor de $2.333 millones. En esta oportunidad, el billete ganador fue el número 5634 de la serie 118, que se quedó con el premio principal de la noche.
Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda
Además del premio mayor, el sorteo repartió decenas de premios secos con valores que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, ofreciendo múltiples oportunidades para los apostadores.
Premio Especial La Escalera Millonaria ($60.000.000)
- Número: 3057 | Serie: 288
Secos Mayores
- El Gordo de la Risaralda ($300.000.000): Número 9117 | Serie 129
- Ángel de la Suerte ($200.000.000): Número 1370 | Serie 120
- Mula Millonaria ($150.000.000): Número 7807 | Serie 249
- Milagro Millonario ($80.000.000): Número 3193 | Serie 086
3 Secos Guaca de Oro ($60.000.000)
- Número: 4940 | Serie: 196
- Número: 1425 | Serie: 132
- Número: 3548 | Serie: 107
5 Secos Cofre de Diamantes ($50.000.000)
- Número: 6667 | Serie: 135
- Número: 7148 | Serie: 274
- Número: 0679 | Serie: 054
- Número: 1574 | Serie: 109
- Número: 8475 | Serie: 056
3 Secos Trébol de la Fortuna ($40.000.000)
- Número: 9659 | Serie: 094
- Número: 6653 | Serie: 036
- Número: 4284 | Serie: 039
5 Secos de Perla ($35.000.000)
- Número: 7339 | Serie: 081
- Número: 9261 | Serie: 183
- Número: 3794 | Serie: 087
- Número: 7890 | Serie: 010
- Número: 5191 | Serie: 210
11 Secos Cosecha Millonaria ($30.000.000)
- Número: 3278 | Serie: 120
- Número: 6454 | Serie: 004
- Número: 3187 | Serie: 226
- Número: 0802 | Serie: 215
- Número: 4824 | Serie: 042
- Número: 7629 | Serie: 067
- Número: 3015 | Serie: 236
- Número: 0053 | Serie: 091
- Número: 2264 | Serie: 172
- Número: 3162 | Serie: 067
- Número: 3616 | Serie: 245
Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda
Los jugadores pueden consultar y confirmar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, con el fin de evitar errores al momento de verificar los resultados.
Quienes adquirieron un billete para el sorteo 2962 deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para poder reclamar cualquier premio.
¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?
Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2962. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.
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Si el billete cumple con este requisito, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación del premio siguiendo los procedimientos establecidos por la Lotería de Risaralda. Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar nuevamente la información en los canales oficiales de la entidad.