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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Risaralda anoche, resultados del último sorteo, jueves 6 de agosto de 2026

Lotería de Risaralda anoche, resultados del último sorteo, jueves 6 de agosto de 2026

Consulte los resultados completos y el premio mayor del sorteo 2962 de la Lotería de Risaralda.

Lotería de Risaralda.jpg
Lotería de Risaralda
Foto: Lotería de Risaralda
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

La Lotería de Risaralda realizó el jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2962, en el que entregó un premio mayor de $2.333 millones. En esta oportunidad, el billete ganador fue el número 5634 de la serie 118, que se quedó con el premio principal de la noche.

Premio mayor de la Lotería de Risaralda - 6 de agosto.png

Resultados de los premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio mayor, el sorteo repartió decenas de premios secos con valores que oscilaron entre $30 millones y $300 millones, ofreciendo múltiples oportunidades para los apostadores.

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Resultados de ColorLoto jueves 6 de agosto de 2026: números ganadores sorteo 207 y nuevo acumulado

Premio Especial La Escalera Millonaria ($60.000.000)

  • Número: 3057 | Serie: 288

Secos Mayores

  • El Gordo de la Risaralda ($300.000.000): Número 9117 | Serie 129
  • Ángel de la Suerte ($200.000.000): Número 1370 | Serie 120
  • Mula Millonaria ($150.000.000): Número 7807 | Serie 249
  • Milagro Millonario ($80.000.000): Número 3193 | Serie 086

3 Secos Guaca de Oro ($60.000.000)

  • Número: 4940 | Serie: 196
  • Número: 1425 | Serie: 132
  • Número: 3548 | Serie: 107

5 Secos Cofre de Diamantes ($50.000.000)

  • Número: 6667 | Serie: 135
  • Número: 7148 | Serie: 274
  • Número: 0679 | Serie: 054
  • Número: 1574 | Serie: 109
  • Número: 8475 | Serie: 056

3 Secos Trébol de la Fortuna ($40.000.000)

  • Número: 9659 | Serie: 094
  • Número: 6653 | Serie: 036
  • Número: 4284 | Serie: 039

5 Secos de Perla ($35.000.000)

  • Número: 7339 | Serie: 081
  • Número: 9261 | Serie: 183
  • Número: 3794 | Serie: 087
  • Número: 7890 | Serie: 010
  • Número: 5191 | Serie: 210

11 Secos Cosecha Millonaria ($30.000.000)

  • Número: 3278 | Serie: 120
  • Número: 6454 | Serie: 004
  • Número: 3187 | Serie: 226
  • Número: 0802 | Serie: 215
  • Número: 4824 | Serie: 042
  • Número: 7629 | Serie: 067
  • Número: 3015 | Serie: 236
  • Número: 0053 | Serie: 091
  • Número: 2264 | Serie: 172
  • Número: 3162 | Serie: 067
  • Número: 3616 | Serie: 245

Resultados oficiales de la Lotería de Risaralda

Los jugadores pueden consultar y confirmar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales de la Lotería de Risaralda, con el fin de evitar errores al momento de verificar los resultados.

Resultados de la Lotería de Risaralda - 6 de agosto.jpg

Quienes adquirieron un billete para el sorteo 2962 deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para poder reclamar cualquier premio.

¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales del sorteo 2962. La coincidencia debe ser exacta en ambos datos.

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Si el billete cumple con este requisito, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación del premio siguiendo los procedimientos establecidos por la Lotería de Risaralda. Antes de realizar cualquier trámite, se recomienda verificar nuevamente la información en los canales oficiales de la entidad.

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