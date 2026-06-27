Lotería de Risaralda, resultados del viernes 26 de junio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2956 el viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número 7164 - 201, combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.

Aquí tienes los resultados organizados con los nombres de los premios como encabezados H2, optimizados para una publicación SEO:

Seco El Gordo de la Risaralda

Número: 6233

Serie: 043

Seco Ángel de la Suerte

Número: 3015

Serie: 068



Seco Mula Millonaria

Número: 2448

Serie: 168

Seco Milagro Millonario

Número: 3731

Serie: 102

Seco Guaca de Oro 1

Número: 8931

Serie: 047

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Seco Guaca de Oro 2

Número: 3178

Serie: 083

Seco Guaca de Oro 3

Número: 2457

Serie: 256

Escalera Millonaria

Número: 1611

Serie: 262

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Seco Cofre de Diamantes 1

Número: 7824

Serie: 120

Seco Cofre de Diamantes 2

Número: 6619

Serie: 047

Seco Cofre de Diamantes 3

Número: 6537

Serie: 093

Seco Cofre de Diamantes 4

Número: 4114

Serie: 149

Seco Cofre de Diamantes 5

Número: 0493

Serie: 121

Seco Trébol de la Fortuna 1

Número: 8277

Serie: 044

Seco Trébol de la Fortuna 2

Número: 1531

Serie: 142

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Seco Trébol de la Fortuna 3

Número: 4867

Serie: 228

Seco de Perla 1

Número: 9897

Serie: 051

Seco de Perla 2

Número: 3637

Serie: 050

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Seco de Perla 3

Número: 5273

Serie: 161

Seco de Perla 4

Número: 4682

Serie: 011

Seco de Perla 5

Número: 6157

Serie: 092

Seco Cosecha Millonaria 1

Número: 1768

Serie: 083

Seco Cosecha Millonaria 2

Número: 5555

Serie: 256

Seco Cosecha Millonaria 3

Número: 8944

Serie: 245

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Seco Cosecha Millonaria 4

Número: 6933

Serie: 056

Seco Cosecha Millonaria 5

Número: 9283

Serie: 266

Seco Cosecha Millonaria 6

Número: 5393

Serie: 075

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Seco Cosecha Millonaria 7

Número: 1055

Serie: 013

Seco Cosecha Millonaria 8

Número: 2837

Serie: 110

Seco Cosecha Millonaria 9

Número: 5283

Serie: 285

Seco Cosecha Millonaria 10

Número: 0403

Serie: 224

Seco Cosecha Millonaria 11

Número: 1269

Serie: 201

Aunque en el listado anterior se encuentran los números y series ganadores del sorteo, es fundamental que cada participante verifique cuidadosamente su billete con la imagen oficial de resultados publicada por la lotería. Esta comprobación permite confirmar tanto el número como la serie del premio obtenido y evitar errores al momento de reclamar un incentivo. Ante cualquier duda, la recomendación es consultar siempre los canales oficiales de la entidad organizadora.

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Millonarios premios entregados en el sorteo

Con la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadores

Los premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.

¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?

Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.

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La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.