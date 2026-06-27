Lotería de Risaralda, resultados del viernes 26 de junio de 2026

La Lotería de Risaralda realizó su sorteo número 2956 el viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor, con un valor de $2.333 millones, quedó en manos del billete con el número 7164 - 201, combinación que se convirtió en la gran ganadora del sorteo.
Premios secos de la Lotería de Risaralda
Además del premio principal, la Lotería de Risaralda repartió una amplia variedad de premios secos con valores entre $30 millones y $300 millones, beneficiando a varios apostadores mediante categorías especiales como El Gordo de Risaralda, Ángel de la Suerte y La Escalera Millonaria.
Aquí tienes los resultados organizados con los nombres de los premios como encabezados H2, optimizados para una publicación SEO:
Seco El Gordo de la Risaralda
Número: 6233
Serie: 043
Seco Ángel de la Suerte
Número: 3015
Serie: 068
Seco Mula Millonaria
Número: 2448
Serie: 168
Seco Milagro Millonario
Número: 3731
Serie: 102
Seco Guaca de Oro 1
Número: 8931
Serie: 047
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Seco Guaca de Oro 2
Número: 3178
Serie: 083
Seco Guaca de Oro 3
Número: 2457
Serie: 256
Escalera Millonaria
Número: 1611
Serie: 262
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Seco Cofre de Diamantes 1
Número: 7824
Serie: 120
Seco Cofre de Diamantes 2
Número: 6619
Serie: 047
Seco Cofre de Diamantes 3
Número: 6537
Serie: 093
Seco Cofre de Diamantes 4
Número: 4114
Serie: 149
Seco Cofre de Diamantes 5
Número: 0493
Serie: 121
Seco Trébol de la Fortuna 1
Número: 8277
Serie: 044
Seco Trébol de la Fortuna 2
Número: 1531
Serie: 142
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Seco Trébol de la Fortuna 3
Número: 4867
Serie: 228
Seco de Perla 1
Número: 9897
Serie: 051
Seco de Perla 2
Número: 3637
Serie: 050
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Seco de Perla 3
Número: 5273
Serie: 161
Seco de Perla 4
Número: 4682
Serie: 011
Seco de Perla 5
Número: 6157
Serie: 092
Seco Cosecha Millonaria 1
Número: 1768
Serie: 083
Seco Cosecha Millonaria 2
Número: 5555
Serie: 256
Seco Cosecha Millonaria 3
Número: 8944
Serie: 245
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Seco Cosecha Millonaria 4
Número: 6933
Serie: 056
Seco Cosecha Millonaria 5
Número: 9283
Serie: 266
Seco Cosecha Millonaria 6
Número: 5393
Serie: 075
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Seco Cosecha Millonaria 7
Número: 1055
Serie: 013
Seco Cosecha Millonaria 8
Número: 2837
Serie: 110
Seco Cosecha Millonaria 9
Número: 5283
Serie: 285
Seco Cosecha Millonaria 10
Número: 0403
Serie: 224
Seco Cosecha Millonaria 11
Número: 1269
Serie: 201
Aunque en el listado anterior se encuentran los números y series ganadores del sorteo, es fundamental que cada participante verifique cuidadosamente su billete con la imagen oficial de resultados publicada por la lotería. Esta comprobación permite confirmar tanto el número como la serie del premio obtenido y evitar errores al momento de reclamar un incentivo. Ante cualquier duda, la recomendación es consultar siempre los canales oficiales de la entidad organizadora.
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Millonarios premios entregados en el sorteo
Con la realización del sorteo 2955, la Lotería de Risaralda volvió a entregar una importante suma de dinero entre sus participantes. Aunque el premio mayor concentró la atención de los apostadores, los premios secos permitieron que más jugadores tuvieran la posibilidad de resultar ganadores
Los premios secundarios alcanzaron montos de hasta $300 millones, ampliando las oportunidades para quienes adquirieron su billete y acertaron las combinaciones premiadas.
¿Cómo verificar si un billete de la Lotería de Risaralda fue ganador?
Los jugadores pueden confirmar si su billete obtuvo algún premio revisando los resultados oficiales publicados por la lotería. Para reclamar cualquier valor ganado es necesario que coincidan exactamente el número y la serie del billete con las combinaciones anunciadas durante el sorteo.
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La recomendación para los participantes es conservar el billete en buen estado y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la entidad.