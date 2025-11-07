Un error de cálculo: Gaona dice porqué rechazó propuesta de Galán sobre lista del Nuevo Liberalismo

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona, hijo del asesinado magistrado Manuel Gaona Cruz en el holocausto del Palacio de Justicia, reveló en Recap Blu las razones por las cuales decidió rechazar la propuesta de Juan Manuel Galán para encabezar la lista del Nuevo Liberalismo en las elecciones del próximo año.

En los micrófonos de Blu Radio, Gaona explicó que, aunque siente profunda admiración por la familia Galán y los ideales que representan, su decisión se basó en un compromiso personal de mantenerse independiente de la política partidista.

“Con Juan Manuel nos unen muchas cosas: la historia, la lucha de nuestros padres contra el Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y ambos dieron la vida por eso (...) Cuando llega la propuesta tenía que darle la más alta consideración, sabiendo de antemano que dados los compromisos que de verdad tengo y que no son mis zapatos estar tal vez en un Congreso de la República haciendo las leyes, pues me pareció que donde estoy yo y mantenerme un poco independiente de la política le sirve un poco más a los colombianos que entrar y participar en procesos donde hay una polarización tan grande", detalló.

Respecto a la forma en que se conoció la propuesta, el académico aclaró que hubo una conversación previa con Galán, aunque la oferta se hizo pública antes de concretarse.



“Juan Manuel me llamó, hablamos largo, que estaba considerando nombres. Luego él la hizo pública. Entonces tal vez fue un error de cálculo en el sentido que no visualizó cuál era mi situación personal, qué compromiso yo tenía para responder y a mí no me quedó de otra que como él la hizo pública, pues mi respuesta también tenía que ser pública”, explicó.

Gaona también reveló que no fue la única oferta política que ha recibido. En los últimos meses, distintos movimientos y líderes nacionales le han propuesto sumarse a sus proyectos, incluso en listas al Congreso y campañas presidenciales.

"Y como lo dije en la carta a todos, en público y en privado, la respuesta ha sido la misma. Yo prefiero mantenerme independiente, yo no soy un político, pero naturalmente agradezco que me consideren y les parezca interesante mi nombre”, afirmó.



Recuerdo sobre Luis Carlos Galán

Por último, el abogado destacó además el vínculo personal y humano que existió entre su padre y el líder asesinado Luis Carlos Galán, recordando que el dirigente liberal fue el único político que asistió al velorio de su padre tras su asesinato en el Palacio de Justicia.

“Él estuvo ahí sin cámaras ni periodistas, para mí la humanidad y la sencillez de ese hombre fue algo admirable. Me dio mucho pesar cuando lo asesinaron", recordó.