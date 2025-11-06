Revelan conversación entre Luis Carlos Galán y Belisario Betancur en toma del Palacio de Justicia

Una declaración inédita del entonces senador Luis Carlos Galán revela detalles de su comunicación con el presidente Belisario Betancur durante los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985. El documento conocido por la periodista Catalina Vargas, de ocho páginas y fechado en mayo de 1986, fue entregado al Tribunal Especial de Instrucción Criminal, pero permaneció oculto durante décadas entre archivos y expedientes extraviados.

En su relato, Galán explica que hacia las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre, mientras participaba en una sesión de la Comisión Tercera del Senado, se enteró de los primeros indicios del ataque del M-19. Desde las ventanas del Capitolio observó a más de 80 soldados del batallón Guardia Presidencial tomar posiciones alrededor del Palacio de Justicia, a pocas cuadras del Congreso. Al mediodía, el entonces senador salió a almorzar cerca del lugar y, preocupado por la gravedad de la situación, intentó comunicarse con el presidente Betancur para ofrecer su apoyo y conocer detalles de lo que ocurría.

Llamada entre Luis Carlos Galán y Betancur

Sin embargo, según el testimonio, el mandatario solo atendió su llamada hacia las 4:15 de la tarde. En esa conversación, Betancur le agradeció su solidaridad y le contó que había consultado a varios expresidentes —Pastrana Borrero y Turbay Ayala—, quienes coincidían en que el Gobierno no debía negociar con el M-19. Betancur, según el relato, le pidió la opinión a Galán, quien respondió que con la información disponible era difícil formarse un criterio, pero le preguntó cuál era la postura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, ante su llamado al cese al fuego. La respuesta de Betancur fue el silencio.

En la madrugada del 7 de noviembre, ya con la situación fuera de control, Galán recibió una llamada de Susana, esposa del magistrado Carlos Medellín, quien junto con otras mujeres de los magistrados pedía información sobre sus seres queridos. Conmovido, Galán decidió contactar al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, para averiguar lo que ocurría dentro del Palacio. Parejo le explicó que los ministros estaban reunidos en la Casa de Nariño y que uno de los principales temas era por qué se había retirado la protección al Palacio de Justicia, la cual había sido acordada semanas antes tras advertencias de seguridad.



Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19. Foto: AFP

Durante esa conversación, Parejo le relató a Galán los intentos fallidos de diálogo entre el Gobierno y el M-19. Según lo narrado, el general Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía, había propuesto una comunicación directa con los guerrilleros, y el Gobierno aprobó que Parejo fuera quien hablara con Andrés Almarales, uno de los jefes del movimiento. No obstante, mientras se esperaba concretar el contacto, la fuerza pública irrumpió en el cuarto piso del Palacio, desobedeciendo la instrucción de mantener abierto el canal de diálogo.

El ingreso de la Policía, de acuerdo con el testimonio, rompió la posibilidad de negociación y generó la protesta del ministro de Justicia, quien advirtió que la operación militar estaba actuando sin coordinación con las decisiones del Ejecutivo. Estas revelaciones, plasmadas en la declaración de Luis Carlos Galán, ofrecen una nueva perspectiva sobre las tensiones internas del Gobierno de Betancur durante las horas más críticas de la tragedia del Palacio de Justicia, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.