Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Revelan conversación entre Luis Carlos Galán y Belisario Betancur en toma del Palacio de Justicia

Revelan conversación entre Luis Carlos Galán y Belisario Betancur en toma del Palacio de Justicia

En el documento también se conocen detalles de las conversaciones que tuvo Galán con Belisario Betancur y el entonces ministro de Justicia. Además, su visión de cómo se frustró una negociación con el M-19.

