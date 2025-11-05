Uribe pide iniciativa para beneficios jurídicos a militares de retoma del Palacio de Justicia

El expresidente Álvaro Uribe pidió impulsar en el Congreso de la República una iniciativa para otorgar beneficios jurídicos a los militares investigados por la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, sin que esto implique una evasión de la responsabilidad del Estado.

“Pediré a la bancada del Congreso del Centro Democrático buscar en coalición una Ley o un Acto Legislativo que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria. Que también tenga efecto sobre los fallecidos”, escribió en redes el exmandatario.

Uribe señaló que si bien es tarde para adelantar proyectos de este tipo, son necesarios para respetar el honor militar.

Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19. Foto: AFP

Esta propuesta del expresidente Uribe llega en medio de la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia.



Precisamente, el pasado martes, en medio de esos eventos, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez señaló la necesidad de adelantar investigaciones más fuertes, pues si bien se había condenado al Estado, no se ampliaron las responsabilidades individuales.

“Jamás se adelantó, prosiguió o culminó investigación alguna contra los miembros del cartel de Medellín por las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y por la presunta participación en la autoría intelectual y/o financiación de la toma del Palacio de Justicia”, dijo.