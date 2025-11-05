En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Uribe pide iniciativa para beneficios jurídicos a militares de retoma del Palacio de Justicia

Uribe pide iniciativa para beneficios jurídicos a militares de retoma del Palacio de Justicia

El expresidente señaló que si bien es tarde para adelantar proyectos de este tipo en el Congreso de la República, son necesarios para respetar el honor militar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad