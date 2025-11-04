En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Abelardo de la Espriella
Perú y México
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Magistrado Ibáñez sobre toma al Palacio de Justicia: “No fue una acción genial, sino demencial”

Magistrado Ibáñez sobre toma al Palacio de Justicia: “No fue una acción genial, sino demencial”

El magistrado también mencionó que el principal responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el movimiento guerrillero M-19 y cuestionó, además, que nunca se hicieran investigaciones sobre el papel del Cartel de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad