Ni una ni dos: las veces que Petro ha romantizado la toma del Palacio de Justicia

Las Altas Cortes adelantan esta semana homenajes, a propósito de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, perpetrado por la entonces guerrilla del M-19 y la retoma por cuenta de la Fuerza Pública; homenajes a los que no ha sido invitado el presidente Gustavo Petro, información que fue revelada por Mañanas Blu.



El comentario que desató discordia

La razón específica de la exclusión del presidente Petro se remonta a una visita que hizo hace unos meses a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando el magistrado Gerson Chaverra era el presidente de la corporación.

En la oficina del magistrado Chaverra existe un cuadro alusivo a la toma del Palacio de Justicia. Según fuentes, le contaron a Mañanas Blu, el presidente Gustavo Petro se detuvo a mirar la obra y, dirigiéndose al entonces presidente de la Corte Suprema, exclamó que la toma fue "una genialidad y un acto de insurrección del M-19".

Hace horas, el presidente Gustavo Petro, a propósito de esta informació revelada, invitó a "conseguir la frase que dijo sobre que la toma fue una genialidad".

De acuerdo con datos recopilados, por Maññanas Blu, el presidente ha "romantizado esa operación" permanentemente desde hace 40 años. El presidente ha planteado sus posiciones en el libro 'Prohibido olvidar: dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia' publicado en 2006 (hace casi 20 años) junto a la investigadora Maureén Maya. Si bien el contenido del libro es relevante (pues "alaba la operación desde el punto de vista militar, político," etc.), el debate actual se centra en las declaraciones hechas por Petro ya como jefe de Estado.



"Genialidad" pública: la frase de 2002

Existe un fragmento en el que el presidente Petro describe el operativo militar como una "genialidad". Petro ya había dicho públicamente en una entrevista con Caracol Televisión en el año 2002:



"El genio de la de la operación militar de la idea de coger el palacio de Nariño y cómo tomar el palacio justicia y cómo tomárselo y cómo cuántos hombres y en qué forma hacer la operación se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma".

Luis Otero, elogiado por Petro, era un hombre clave en la inteligencia de operaciones del M-19, y también fue el ideólogo de la toma de la embajada dominicana y participó en la Operación Colombia (Cantón Norte) en 1979.



El 20 de julio de 2023

De acuerdo con Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, hubo una comida en la casa del entonces ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, a la que asistieron el presidente Gustavo Petro y 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro fue solicitado por el presidente Petro, para hablar en general sobre la situación de la justicia penal en el país y en particular, para discutir sobre el cambio que se avecinaba en el cargo de Fiscal General de la Nación: en ese momento el presidente había ternado a Amparo Cerón, Angela María Buitrago y Amelia Pérez para reemplazar a Francisco Barbosa. Poco tiempo después, en septiembre de 2023, Petro cambió a Cerón por Luz Adriana Camargo, quien a la postre fue elegida por la Corte Suprema.

Al final de esa reunión, la discusión se elevó de tono cuando llegaron al tema del holocausto del Palacio de Justicia, porque las afirmaciones que hizo el presidente Petro sobre ese episodio, causaron molestia entre los magistrados.

El presidente Petro comenzó a hablar sobre su historia en la subversión, como guerrillero del M-19 y cuando se refirió al holocausto del Palacio de Justicia, Petro dijo que fue un acto de insurrección y habló del heroísmo de la acción, con las implicaciones que tiene ese calificativo, que puede implicar fines altruistas.

Al menos dos magistrados de la Corte Suprema le expresaron su rechazo a las afirmaciones del presidente Petro, recordándole que romantizar la incursión violenta en el Palacio de Justicia, es un atentado contra la memoria y contra las víctimas.

El presidente ha expresado estas opiniones repetidamente, no solo una vez o dos, tanto en público como en privado ante los magistrados. Incluso, el presidente "gradúa de genio militar" a Luis Otero por la toma de la Embajada Dominicana.