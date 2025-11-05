En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ni una ni dos: las veces que Petro ha romantizado la toma del Palacio de Justicia

Ni una ni dos: las veces que Petro ha romantizado la toma del Palacio de Justicia

Hace horas, el presidente Gustavo Petro, a propósito de esta información revelada en Mañanas Blu, invitó a "conseguir la frase que dijo sobre que la toma fue una genialidad".

Publicidad

Publicidad

Publicidad