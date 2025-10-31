Petro no estará en conmemoración de toma del Palacio de Justicia: un cuadro causó discordia

La Corte Suprema de Justicia se prepara para la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio, ocurrida el 6 de noviembre de 1985. Las Altas Cortes están organizando la agenda de homenajes para el jueves 6 y viernes 7 de noviembre de la próxima semana, pero han decidido no invitar al presidente Gustavo Petro.

Esta exclusión refleja una molestia en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron las principales víctimas de la toma perpetrada por el M-19 en 1985, todo por cuenta de un comentario.

Los actos centrales para la conmemoración se llevarán a cabo el viernes 7 de noviembre. Están previstos dos eventos ese día: uno en la mañana en el Palacio de Justicia y otro al mediodía, que será una misa en la Catedral Primada de Colombia por los 40 años de la tragedia.

Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19. Foto: AFP

El comentario que desató discordia

La razón específica de la exclusión del presidente Petro se remonta a una visita que hizo hace unos meses a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando el magistrado Gerson Chaverra era el presidente de la corporación.



En la oficina del magistrado Chaverra existe un cuadro alusivo a la toma del Palacio de Justicia. Según fuentes, le contaron a Mañanas Blu, el presidente Gustavo Petro se detuvo a mirar la obra y, dirigiéndose al entonces presidente de la Corte Suprema, exclamó que la toma fue "una genialidad y un acto de insurrección del M-19".

El asombro del magistrado Chaverra fue notable entonces. Él le corrigió inmediatamente al presidente, señalándole que no se trató de una genialidad, y le dijo con vehemencia que se trataba de "toma terrorista del Palacio de Justicia" contra una institución colombiana, en la que murieron más de cien personas.

Aunque el presidente tampoco estará en Colombia en esa fecha por viajes internacionales, la razón fundamental de la exclusión radica en su postura frente al evento que costó la vida a los magistrados.

