Nunca hemos visto lo que pasó dentro del Palacio de Justicia: Natalia Reyes por película Noviembre

La reconocida actriz colombiana Natalia Reyes encarna a la única guerrillera del M-19 que sobrevivió a la toma y retoma del Palacio de Justicia en el año 1985. La película, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, llegará a las salas de cine de Colombia el 2 de octubre.

Para la actriz, llevar historias locales a escenarios internacionales demuestra su poder universal, así lo expresó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

“Eso que parece tan local, tan nuestro, pues al final, cuando se trata con humanidad, se vuelve totalmente universal. Toda la vida hemos visto las imágenes del Palacio de Justicia desde fuera, pero nunca vimos imágenes de lo que pasó adentro", explicó Reyes.

El rodaje, que duró un mes en un set de 30 m² construido en México, fue una experiencia intensa para los 30 actores involucrados.

“Literal eran 30 m², 30 personas rodando durante un mes en unas condiciones de verdad muy extremas de claustrofobia, de convivencia, de calor”, describió la actriz.

Reyes interpreta a "La Mona", personaje basado en Clara Elena Enciso, la única sobreviviente del comando guerrillero del M-19. Para construir el papel, el equipo realizó una investigación de más de 12 años, utilizando actas, testimonios, libros y material de archivo, con el objetivo de dar humanidad y dignidad a todos los involucrados.

Publicidad

"Queríamos darle como humanidad y dignidad, como a todos los actores que estuvieron involucrados en ese hecho, sin romantizar ni quitarle responsabilidad a ninguno. Hay verdades que no se han dicho, entonces a mí la verdad me encanta ser parte de esto, porque siento que es muy necesario que, 40 años después, podamos empezar a mirarnos a los ojos los colombianos”, expresó.

Escuche la entrevista aquí: