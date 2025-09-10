Impactantes videos de explosión de pipa de gas que desató grave incendio en Iztapalapa, México

La Ciudad de México vivió momentos de pánico este miércoles tras la explosión de un camión que transportaba gas en el distrito de Iztapalapa, que dejó al menos 57 personas heridas, 19 de ellas en estado grave, según confirmaron las autoridades locales.

El vehículo, que trasladaba 49.500 litros de gas, volcó sobre un puente, lo que provocó un estallido que generó enormes llamaradas visibles a varios kilómetros de distancia. “No hay ningún fallecido hasta este momento”, señaló Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien precisó que los heridos fueron trasladados a hospitales públicos.

Por su parte, la alcaldesa Clara Brugada informó que varias víctimas presentan quemaduras de segundo y tercer grado. En el sitio se observaban decenas de automóviles calcinados, incluidos un camión de carga y vehículos particulares con neumáticos derretidos y vidrios estallados.



Impactantes videos

Las imágenes difundidas en televisión y redes sociales muestran la magnitud del siniestro. En uno de los videos se ve a una mujer cargando a un bebé con visibles lesiones en brazos y rostro, así como a dos hombres con las ropas quemadas y heridas en la piel.

Otro clip registró la desesperación de decenas de personas que corrían para ponerse a salvo mientras el fuego se expandía. “Sabemos por imágenes de videovigilancia que hubo personas que abandonaron el vehículo con fuego en su cuerpo”, declaró Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.

Terrible explosión de pipa de gas, en el puente de la Concordia, en Zaragoza, Iztapalapa, CDMX, fue grabado por usuaria de transporte público, los servicios de emergencia laboran en el lugar atendiendo a las víctimas de la explosión.

#CDMX | El momento exacto en que se regaron más de 49 mil litros de gas. Después vino el fuego, arrasando con todo a su paso en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia en #Iztapalapa



Las escenas hablan solas: el rostro desencajado de la titular de…

Además de los lesionados, 18 vehículos resultaron afectados y el humo alcanzó incluso una estación del trolebús, uno de los principales medios de transporte de la capital. Bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para sofocar las llamas y asegurar la zona.

El hecho recordó tragedias anteriores relacionadas con combustibles en México. La más grave ocurrió en enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando un ducto de Pemex explotó tras ser perforado para la ordeña ilegal, dejando 137 muertos.